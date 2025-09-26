DHL eCommerce opende op donjderdag 25 september officieel zijn nieuwe CityHub aan de noordkant van Rotterdam. Deze duurzame hub voor de bezorging van pakketten gaat het servicegebied van Rotterdam versterken en zorgt voor nieuwe banen. De uitvalsbasis is gevestigd aan de Roer 20 op bedrijventerrein Zevenkamp, gunstig gelegen bij de autosnelweg A20 en dichtbij Rotterdam Airport. De ceremonie gebeurde in het bijzijn van klanten en medewerkers. Dagelijks worden er op deze vestiging door 70 medewerkers ruim 12.000 pakketten gesorteerd en bezorgd aan de noordkant van Rotterdam waaronder Berkel en Rodenrijs, Capelle a/d Ijssel, Nieuwerkerk a/d Ijssel en Bergschenhoek. Dat gebeurt volledig met elektrische auto’s.

Ondernemersechtpaar Janine en Akko Slotboom ontvangen de openingstrofee uit handen van Roelof Hofman. Het groene blad gemaakt van gerecycled materiaal staat symbool voor hun bijdrage aan duurzame logistiek in Rotterdam.

Roelof Hofman, COO van DHL eCommerce Benelux: “Met deze CityHub realiseren we een belangrijk uitbreiding van ons fijnmazige netwerk van CityHubs in de groeiregio Rotterdam. Door de centrale ligging hebben we korte routes de wijken in waardoor we huisadressen en bedrijven in de regio met elektrische bestelauto’s en dus volledig duurzaam kunnen beleveren.”

CityHub Rotterdam-Noord is gebouwd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM in use. De vestiging is gasloos en gebruikt stroom afkomstig van eigen zonnecollectoren waarmee het dak vol ligt. De korte afstanden, slimme routes, hoge beladingsgraad en de elektrische bestelauto’s optimaliseren duurzaamheid en beperken verkeersbewegingen. In deze routes worden ook DHL ServicePoints en pakketautomaten beleverd. Als consumenten zelf hun pakketten afhalen of brengen naar deze servicepunten, is dat nog duurzamer, zeker als dat lopend of met de fiets gebeurt. Rondom de CityHub ligt een brede groenstrook met voorzieningen voor insecten, vogels en vleermuizen.

De CityHub is de achttiende die in korte tijd gebouwd is in het Nederlandse netwerk van 131 lokale vestigingen. Deze lokale vestigingen worden bevoorraad vanuit veertien regionale en vier nationale sorteercentra verspreid over heel Nederland. De vijfde in Zwolle wordt begin oktober geopend. Aan de westkant van de stad, aan de Kiotoweg op de Spaanse Polder, bevindt zich de regionale hub voor Rotterdam van waaruit de belevering van grotere en zwaardere zendingen plaatsvindt. Daarvoor worden ook elektrische vrachtwagens ingezet.