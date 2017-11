DGTL winnaar DAM-prijs 2017

DGTL is de winnaar van de DAM Prijs 2017 en hiermee uitgeroepen tot de meest duurzame MKB-er van Amsterdam. Zij organiseren grootschalige dance-festivals in Nederland en het buitenland met ‘circulair’ als uitgangspunt.



Milan Meyberg, Duurzaamheidsmanager van DGTL, mocht de prijs in ontvangst nemen: “Wij vinden het natuurlijk te gek dat wij als festivalorganisatie deze prijs hebben mogen winnen! Festivals worden vaak gezien als vervuilend en veroorzaker van overlast, maar met deze prijs laten we zien dat het tegenovergestelde de toekomst is. Met onze duurzame aanpak gaan we keihard ons best doen om Amsterdam, en de rest van de wereld, een stukje groener te maken.”

De winnaar is voor 40 procent bepaald door de publieksstemming en 60 procent door de stadsjury. In totaal werd er bijna 7.500 keer gestemd op de finalisten: DGTL, Plastic Whale, LENS, DOOR architecten, Vandebron en Metabolic.

Radicale vernieuwing

De doorslag werd op de avond zelf gegeven door de driekoppige jury, bestaande uit: Maurits Groen, mede-oprichter van WakaWaka, Alexandra van Huffelen, Algemeen directeur GVB en Bas Rüter, Directeur Duurzaamheid van de Rabobank.

Juryvoorzitter Maurits Groen over de winnaar: “Bij DGTL zit duurzaamheid in elke vezel. In een sector waarvan je vroeger dacht dat dieselgeneratoren, fastfood en bergen rondzwervend afval normaal zijn, zijn zij erin geslaagd om verfrissend radicaal te vernieuwen. Duurzaamheid is uitgangspunt van hun core business en dat draagt DGTL ook actief uit naar een hele nieuwe generatie. Als vernieuwers van de Dance Capital van de wereld weten zij ook internationaal een grote hoeveelheid mensen te bereiken.”

De DAM Prijs

Amsterdam werkt samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan een duurzame en toekomstbestendige stad. Met de DAM Prijs stimuleert de gemeente duurzaam ondernemen door koplopers een podium te bieden en te belonen met een geldprijs.

De prijs werd woensdagavond 22 november voor de vijfde keer uitgereikt. 61 MKB-ers namen deel aan de DAM Prijs 2017. De prijs bestaat uit onder meer: een bokaal, een geldbedrag van € 4.000,- en de titel als ‘meest duurzame MKB-er van Amsterdam’.