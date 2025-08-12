Op Duurzame Dinsdag worden de mensen in het zonnetje gezet die zich inzetten voor een mooiere en duurzame samenleving. Nederland is het enige land ter wereld dat een onderscheiding zoals het Duurzame Lintje kent. En in tegenstelling tot koninklijke onderscheidingen, waarvan er elk jaar circa 6.000 worden toegekend, is er jaarlijks slechts een handjevol Duurzame Lintjes. Dit jaar ontvangen Wouter van Noort (Future Affairs, NRC journalist / Schrijver), Martine Postma (Repair Cafe, Wereldwijd netwerk van reparatie-ateliers) en Geert van de Veer (Herenboeren, Netwerk van gemeenschapsboerderijen) een onderscheiding voor hun prachtige werk.

Op dinsdag 2 september (Duurzame Dinsdag) krijgen deze drie veranderaars hun Duurzame Lintje uitgereikt in Nieuwspoort te Den Haag.

Eerder kregen onder andere Paul Polman, Feike Sijbesma, Wubbo Ockels, Marjan Minnesma, Jessica den Outer, Ruud Koornstra, Folkert van der Molen, Ad Vlems, Raki Ap, Lara Wolters, Greta Thunberg, Elisah Pals, Bibi Mantel en Frans Timmermans een Duurzaam Lintje opgespeld.

De Duurzame Troonrede wordt dit jaar geschreven en uitgesproken door Jessica den Outer op Duurzame Dinsdag.