Wat hebben een duurzaam beddengoedmerk, een koffiebranderij en een sociaal schoonmaakbedrijf met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal genomineerd voor de Social EnterPrizes samen met 24 andere sociale ondernemingen. Om social enterprises te bedanken voor hun tomeloze inzet en hun positieve maatschappelijke bijdrages, organiseert Social Enterprise NL een geheel nieuw event: de Social EnterPrizes. De 27 genomineerden verdeeld over vijf prijzen zijn vandaag, 1 juni, bekend gemaakt.

Over de Social EnterPrizes

Sociaal ondernemers zijn de voortrekkers op weg naar de impact economie. Een economie die werkt voor alle mensen, die circulair is en armoedevrij. Social Enterprise NL draagt hieraan bij door deze ondernemers te verbinden en mensen te inspireren bij te dragen aan deze beweging. Maar ook door deze initiatieven en mensen in de spotlights te zetten. Met de Social EnterPrizes mag Social Enterprise NL in samenwerking met het ABN AMRO Versnellingsfonds maar liefst 5 sociaal ondernemers in het zonnetje zetten met een van de awards en bijbehorende prijzen. Van volwassen bedrijf tot nieuwkomer, van beste verhalenverteller tot vrouw van het jaar. Iedere sociaal ondernemer maakt kans.

De 27 genomineerden

De kanshebbers voor een Social EnterPrize zijn inmiddels bekend. Dit zijn de 27 genomineerden op alfabetische volgorde:

– Arkive

– Bamboovement

– Breedweer

– Chainable

– Closing the Loop

– CodeGorilla

– Dopper

– Freshtable

– Gosling Coffee

– i-did

– Instock

– Join Us

– Matz Carwash

– MUD Jeans

– Nelis Company

– Oma’s Soep

– Reflower

– Refugee Company

– Sea Ranger Service

– Seepje

– Social Capital

– Specialisterren

– Sunt Food

– Talentissimo

– The Colour Kitchen

– WEAR

– Yumeko

Per categorie zijn de genomineerden te vinden op www.socialenterprizes.nl. Wie van de genomineerden er uiteindelijk naar huis gaat met een van de vijf Social EnterPrizes wordt bepaald door de kritische en doortastende juryleden: Willemijn Verloop, Henk Jan Beltman, Wineke Haagsma, Eric Buckens, Hugo Westerink, Mireille Geijsen, Bulent Dogan, Idriss Nor, Virginia Yanquilevich, Chantal Korteweg, Maria van der Heijden, Nancy Poleon, Wouter Scheepens, Eppo Bruins, Willemien Vreugdenhil, Kees Klomp, Donovan van Heuven, Isolde Schram en Marieke Eyskoot.

De winnaars van de Social EnterPrizes worden uiteindelijk bekend gemaakt op 30 juni.

