Naast het feit dat DEKRA haar 100-jarig jubileum vierde, was 2025 ook het jaar waarin Utrecht Energized van start ging: Europa’s eerste grootschalige Vehicle-to-Grid (V2G)‑deelautoservice. Dankzij het bidirectionele laadsysteem kunnen elektrische voertuigen energie opslaan en tijdens piekperioden terugleveren aan het lokale elektriciteitsnet. DEKRA was betrokken als testpartner van de V2G-laadpalen van We Drive Solar.

Dankzij het samenwerkingsverband van We Drive Solar, Renault Group, MyWheels en de gemeente Utrecht kon afgelopen zomer daadwerkelijk gestart worden met Europa’s eerste grootschalige Vehicle-to-Grid (V2G) deelautoservice. Het project draagt bij aan een duurzamer, efficiënter én veerkrachtiger energiesysteem van een stad die al vooropliep op het gebied van duurzame energie.

Eerste fase gestart

Utrecht Energized was een project van de lange adem. “Jarenlang hebben we intensieve voorbereidingen gepleegd voor de uitrol van de eerste fase van het project. We zijn erg trots en blij dat Utrecht Energized nu daadwerkelijk een feit is en de eerste auto’s en laadpalen in gebruik zijn genomen”, aldus Robin Berg, CEO van We Drive Solar.

We Drive Solar leverde de speciaal ontwikkelde Solar City laadpalen: V2G-laadpalen die de opgeslagen energie kunnen ontladen naar de woningen én het stroomnet (bidirectioneel laden). Robin: “Met deze aanpak halen we het maximale uit lokaal opgewekte energie — door te laden of direct te gebruiken als de energieprijs laag is en duurzaam, en te ontladen uit de eigen buffer wanneer de energieprijs hoog is.”

DEKRA als testpartner van de V2G-laadpalen

DEKRA werd ingeschakeld als testpartner van de laadpalen. Robin: “Wij ervaren DEKRA als een zeer prettige partner voor het valideren van onze producten. Bidirectioneel laden gaat gepaard met relatief veel hoogwaardige techniek, veiligheid en cybersecurity. Daarom moeten onze producten aan veel hoge standaarden voldoen. Om deze zekerheid te krijgen, zijn wij graag een samenwerking met DEKRA aangegaan.”

Managing Director van DEKRA Certification, Bram Holtus, waardeert het vertrouwen van We Drive Solar. Hij is trots dat DEKRA heeft kunnen bijdragen aan Europa’s eerste grootschalige Vehicle-to-Grid (V2G) deelautoservice: “Bij DEKRA staan veiligheid, betrouwbaarheid en innovatie centraal. Met dit project dragen we eraan bij dat duurzame energiesystemen beter benut kunnen worden. Daarnaast zorgen we ervoor dat de integratie tussen mobiliteit, energieopslag en het elektriciteitsnet op een veilige en toekomstgerichte manier verloopt.”

Netcongestie al succesvol teruggebracht

De eerste 50 E-Tech electric auto’s van Renault werden in juni dit jaar aan de V2G-laadpalen gekoppeld, die door heel Utrecht zijn verspreid. De komende tijd worden er nog eens 450 elektrische auto’s van Renault toegevoegd aan het wagenpark dat door MyWheels wordt beheerd. De inzet van 500 bidirectionele auto’s kan ongeveer 10 procent van de vereiste flexibiliteit leveren in de regio Utrecht, waarmee de balans tussen opwekking door zon en wind en het verbruik tijdens piekuren wordt ondersteund.

Sinds de start van het project eerder dit jaar hebben de 50 deelauto’s samen ruim 70 megawattuur kunnen ontladen. Robin: “Dat komt neer op zo’n 125 uur per auto. We hebben de netcongestiepieken in Utrecht inmiddels met 300 kilowatt vermogen teruggebracht in de avonduren. We zijn dus al succesvol in het terugbrengen van de netcongestie in de avonduren.”

Ook de gemeente Utrecht is erg blij met de start en eerste uitkomsten van Utrecht Energized. Wethouder Eva Oosters (Milieu en Emissieloos Vervoer): “We zijn enorm trots dat Utrecht het podium is voor Europa’s eerste grootschalige Vehicle-to-Grid deelautoservice. Dit soort innovatieve en duurzame oplossingen zijn cruciaal voor een stad als Utrecht, waar het elektriciteitsnet zwaar belast wordt. Door slim gebruik te maken van de opslag van deelauto’s kunnen we het net ondersteunen en versterken we daarmee onze ambitie om voorop te lopen in de energietransitie en een leefbare stad te blijven voor iedereen.”

Verdere uitrol naar andere steden

Goed nieuws: de grootschalige vehicle-to-grid deelautoservice breidt uit naar meerdere steden in Nederland. “We starten eind dit jaar in Eindhoven en volgend jaar in Rotterdam en Amsterdam”, laat Robin tot slot weten.