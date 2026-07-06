Onderzoek toont aan dat de huidige maatschappelijke invulling van de zondag bijdraagt aan een meetbare vermindering van broeikasgasemissies. De vermindering is vergelijkbaar met het positieve CO₂ -effect van een half miljoen elektrische auto’s.

Op verzoek van Protestants Nederland en GroeneKerken heeft dr. ir. B.M. Visser, emeritus lector aan de Hanzehogeschool Groningen, onderzocht wat het effect is van de huidige invulling van de zondag als rustdag op de Nederlandse CO₂-uitstoot. De conclusie is opvallend: zelfs in de context van 2025, waarin het benutten van de zondag als rustdag aanzienlijk is verminderd, stoot Nederland op zondag per jaar circa 1 megaton minder CO₂ uit dan op andere dagen van de week. Ter vergelijking: deze emissiereductie is vergelijkbaar met de bijdrage van circa 500.000 elektrische auto’s, en groter dan de CO₂-winst van alle warmtepompen en airco’s in Nederland samen (0,7 Mton in 2025).

Robbert-Jan van de Werken, kwartiermaker voor Protestants Nederland: “Wat als we één dag in de week vertragen? Dit onderzoek laat zien dat dan ook het klimaat tot rust komt. Het inspireert om onze economische ritmes anders op te bouwen.”

Carla Dik-Faber, projectleider bij GroeneKerken: ”De zondag als rustdag betekent dat we ademruimte geven aan onszelf en aan de aarde. Het is misschien wel de belangrijkste vorm van verzet tegen de ‘hypernerveuze samenleving’. Een rustdag helpt ons om meer (mede)mens in plaats van consument of werknemer te zijn.”

Een verdere afschaling van economische activiteiten op zondag zou leiden tot een verdere afname van de Nederlandse CO₂-uitstoot. Zo leidt sluiting van meubel- en modezaken en andere grote winkels tot een aanvullende besparing van 10%, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van circa 50.000 brandstofauto’s.

Het onderzoek maakt gebruik van een energiemodel dat sinds 2014 bij de Hanzehogeschool Groningen wordt gebruikt. Op basis van meetdata over mobiliteit, gasverbruik en elektriciteitsprijzen is berekend dat de CO₂-uitstoot op zondagen gemiddeld zo’n 20 kiloton lager ligt dan op zaterdagen. Omgerekend komt dit op jaarbasis neer op bijna 1% van de totale nationale broeikasgasemissie wat minder uitgestoten wordt.