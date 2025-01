De WaterBank heeft een driejarig partnerschap gesloten met Rabobank. De samenwerkingsovereenkomst werd op 24 december 2024 ondertekend. De twee coöperaties hebben de ambitie uitgesproken om van De WaterBank hét landelijke platform voor circulaire restwaterstromen te maken. Rabobank ondersteunt het ‘nieuwe waterdenken’ en benadrukt het belang van bewustwording, samenwerking en innovatie op het gebied van restwatergebruik. Met steun van Rabobank kan De WaterBank opschalen, onder andere door de inzet van watermakelaars, ledengroei en de ontwikkeling van blauwdrukken voor restwateroplossingen door heel Nederland.

Nieuwe circulaire zoetwatersystemen

Klimaatverandering zorgt in Nederland voor extremere weersomstandigheden, met langere natte en droge periodes. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zowel inwoners als bedrijven. “Watercongestie is vergelijkbaar met netcongestie”, aldus Marco Stevens, voorzitter van De WaterBank. Hij benadrukt de noodzaak van nieuwe circulaire zoetwatersystemen op korte termijn. “Hemelwater en restwater, die in het huidige systeem verloren gaan, zijn vaak zeer geschikt voor hergebruik. Door vraag en aanbod te verbinden op het platform, regioscans uit te voeren én blauwdrukken te ontwikkelen voor watermatches, kan De WaterBank het centrale loket worden voor publieke en private organisaties in Nederland.”

Financiële steun biedt meer armslag

“We zijn blij en trots dat Rabobank duurzaam waterhergebruik hoog op haar duurzaamheidsagenda heeft staan en partner wil zijn van De WaterBank. Dat de Rabobank meer doet dan alleen financiële steun bieden, blijkt wel uit het feit dat ze heeft toegezegd de komende drie jaren ook bij te willen dragen aan het uitbreiden van ons (leden)netwerk. Ook stelt de bank haar expertise en advieskracht ter beschikking voor ons als startup. Deze samenwerking is voor ons een grote stap voorwaarts,” aldus Marco Stevens.

Head of Rabo Water Margot d’Ancona-Roesink: “Voor Rabobank, haar leden en klanten is water een cruciaal thema nu, en in de jaren die gaan komen. Onze focus ligt op samenwerking en innovatie om uitdagingen aan te pakken en gemeenschappen veerkrachtiger te maken. Door een (coöperatieve) bijdrage te leveren aan dit initiatief onderschrijven wij deze missie. De WaterBank is een fantastisch initiatief, met een groot potentieel en adresseert een thema dat ons allemaal raakt; Water!”

Opschaalbare blauwdrukken

Met haar leden werkt De WaterBank aan een ambitieus groeiprogramma voor de komende jaren. Hoewel De WaterBank is gestart in Zuid-Nederland, is het doel om binnen een jaar opschaalbare blauwdrukken te ontwikkelen die waterdeals in heel Nederland mogelijk maken. Zo ontstaat er op dit moment een netwerk in Twente en lopen er initiatieven in Zeeland en het Westland. De coöperatie zet daarnaast in op kennisdeling, ledengroei en uitbreiding van het team met verschillende watermakelaars.

Watermatches dichtbij

Stefan Kramer, watermakelaar bij De WaterBank: “Vraag en aanbod van restwater liggen vaak geografisch dichterbij dan je zou denken. Denk bijvoorbeeld aan het uitruilen van restwater door bedrijventerreinen met omliggende recreatieparken of sportterreinen, bijvoorbeeld voor bluswater of groenvoorzieningen.” De WaterBank heeft al diverse initiatieven lopen, zoals circulaire inzet van tunnelbakwater bij de A2 in Best en samenwerkingen met bedrijvenparken, waaronder OML in Limburg. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met recreatiebedrijven en sportbonden, zoals de Nederlandse Golf Federatie. “Het online platform van De WaterBank biedt hierbij veel gemak, omdat vraag en aanbod in één oogopslag inzichtelijk zijn.”

(vlnr) Eric Lücke (Rabobank)– Joost Martens (Rabobank) – Marco Stevens (De WaterBank) – Margot d’Ancona (Rabobank) – Robbert de Boer (De WaterBank)