In 2024 ondertekende de KNOV de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Daarmee spraken we uit dat duurzaamheid een belangrijk thema is binnen onze organisatie en beroepsgroep. De zorg is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de afvalstroom en CO₂-uitstoot in Nederland. Ook binnen de Geboortezorg kunnen we bijdragen aan vermindering daarvan. De tool is mede ontwikkeld door de werkgroep Duurzaamheid in de Geboortezorg, een groep verloskundigen en studenten met een passie voor verduurzaming van het vak.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait en voor statistieken (Google Analytics). Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. We use cookies to ensure that our website runs as smoothly as possible and for statistics (Google Analytics). If you continue to use the website, we assume that you agree. Ok Meer lezen/Read more