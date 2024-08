De Jong Intra Vakanties sluit aan bij het partnerprogramma duurzaamheid van Transavia. De reisorganisatie koopt via het programma duurzamere vliegtuigbrandstof in, waarmee de Jong Intra Vakanties en Transavia samen stap voor stap werken aan het verder verduurzamen van de luchtvaart.

Het partnerprogramma duurzaamheid biedt reisorganisaties die bij Transavia stoelen inkopen de mogelijkheid om bij te dragen aan de aankoop van SAF (Sustainable Aviation Fuel). Zo kunnen zij reizen duurzamer maken. Het programma is gelanceerd in het vierde kwartaal van 2023.

Transavia vindt het belangrijk om de uitstoot van vliegen te verminderen. Het partnerprogramma duurzaamheid, waarbij Transavia de samenwerking zoekt met haar business partners, is een van de initiatieven die hieraan bijdraagt.

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Vliegen duurzamer maken is een enorme uitdaging, die we samen moeten aangaan. Van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen tot reisorganisaties en passagiers: alleen samen kunnen we de ontwikkeling naar een duurzamere luchtvaart versnellen. Met onze partner, de Jong Intra Vakanties brengen we het doel van minder uitstoot weer wat dichterbij. Daar ben ik enorm blij mee! We hopen dat andere partners het voorbeeld van de Jong Intra Vakanties volgen en zich aansluiten bij het partnerprogramma duurzaamheid.”

Maaike van der Windt, directeur de Jong Intra Vakanties: “De Jong Intra Vakanties is een pakketreisaanbieder van rondreizen, stedentrips, zon- en wintervakanties met eigen vervoer, bus, trein of vliegtuig. In onze duurzaamheidsaanpak stimuleren we zo veel mogelijk het gebruik van eigen vervoer, bus of de trein waar dat mogelijk is. Voor een aanzienlijk deel van onze reizen is dat echter geen alternatief en daarom zetten we ons samen met Transavia in voor de verduurzaming van de luchtvaart. Voor de Jong Intra Vakanties is Transavia een logische partner aangezien het onze grootste leverancier van vliegtuigstoelen is voor onze (rond)reizen. Via deze samenwerking verdubbelen we het percentage SAF dat wordt bijgemengd voor iedere de Jong Intra Vakanties-reiziger die met Transavia naar de reisbestemming vliegt van 0,7 procent naar 1,4 procent.”

Wettelijke verplichting

Transavia loopt met het bijmengen van SAF voor op de wettelijke verplichting, die in 2025 gaat gelden. Dan moeten alle vertrekkende vluchten binnen de EU bij elkaar 2 procent SAF gebruiken. Vanaf 2030 is dit 6 procent. De ambitie van Transavia is om vanaf 2030 10 procent SAF bij te mengen. Alle SAF vanuit het partnerprogramma duurzaamheid komt boven op de wettelijke verplichting die gaat gelden.

Momenteel is SAF alleen nog in kleine hoeveelheden beschikbaar. De SAF-variant, waar Transavia momenteel gebruik van maakt, wordt vervaardigd uit duurzamere bronnen zoals afgewerkte plantaardige olie, gebruikt frituurvet en afval uit bos- en landbouw. Vergeleken met kerosine vermindert SAF de CO2-uitstoot met minimaal 75 procent.

Door via het partnerprogramma duurzaamheid bij Transavia SAF in te kopen, heb je als partner zelf invloed op de reductie van de CO₂-uitstoot. Elke reisorganisatie die bij Transavia direct tickets inkoopt, kan bijdragen aan de aankoop van extra SAF.