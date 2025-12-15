Duurzaam Nederland koerst af op de Impact Maatschappij. Dit maatschappij-ideaal begint in de provincie Noord-Brabant al vorm te krijgen. Dat constateren Marleen Janssen Groesbeek en Jan Bom in de P+ Special ‘Duurzaam in Donkere Tijden’ die vandaag live gaat. De slinger van de klok gaat de verkeerde kant op. Na 25 jaar duurzaam ondernemen is de afbraak overduidelijk. Toch moet duurzaam Nederland beslist niet wanhopen, vinden Janssen Groesbeek, lector aan Avans Hogeschool, en Bom, editor in chief van het platform voor duurzame ontwikkelingen P+. Beide journalisten volgen al een kwart eeuw hoe bedrijven het maatschappelijk verantwoord ondernemen oppakken. Het is vandaag ook precies 25 jaar geleden dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op 15 december 2000 het advies over MVO aan de overheid uitbracht met als titel ‘De Winst van Waarden’ onder leiding van Herman Wijffels. Lees hierover de blog https://lnkd.in/eDUwxrgQ

Onder de radar heeft zich een trend ontwikkeld waarin ‘impact’ centraal staat. Het is een begrip dat zowel gebruikt wordt door duurzaamheidsspecialisten, ook omdat het omschrijven ervan een verplichte vereiste is (en blijft) bij het opstellen van duurzaamheidsverslagen. Tegelijkertijd is ‘impact’ ook een woord dat in de volksmond heel populair is om aan te geven dat een gebeurtenis grote indruk heeft gemaakt.

Positieve Impact zou daarom heel goed als nieuw maatschappij-ideaal kunnen functioneren. Dit als vervolg op eerdere breed gedragen maatschappelijke stromingen als ‘De Wederopbouw’, ‘De Welvaartsstaat’ en ‘De Informatiemaatschappij’. Janssen Groesbeek en Bom beschouwen de ‘Impact Maatschappij’ dan ook als een vuurtoren die de koers aangeeft naar een duurzame eindbestemming, een lichtbaken in de huidige woeste zee.

In P+: “Avans Hogeschool ondersteunt de provincie Noord-Brabant waar al een beleid bestaat voor het creëren van brede welvaart, het inzetten op een circulaire economie en maatschappelijke waarde. Sinds 2024 zijn onderzoekers van de hogescholen Avans, BUAS, Fontys, HAS Green Academy en Tilburg Universiteit aan de slag met vier projecten om impact beter zichtbaar te maken. Eensgezind wordt gezocht naar manieren om obstakels voor positieve impact uit de weg te ruimen. Wanneer zijn impactbedrijven niet succesvol en wanneer juist wel? Hoe kunnen investeerders de ontwikkeling van start-ups en scale-ups het beste ondersteunen? Kortom: wat moet er veranderen om van Noord-Brabant een ‘impactprovincie’ te maken?”

Is de Impact Maatschappij dus alleen maar toekomstmuziek? Nee, constateren Janssen Groesbeek en Bom in P+. “In Noord-Brabant bestaat die toekomst al.”

CBS weet niet hoeveel mensen aan duurzaamheid werken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft geen antwoord op de vraag hoeveel werknemers in Nederland inmiddels duurzame taken in hun functie vervullen. Het moeten er na 25 jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen tienduizenden zijn, misschien wel honderdduizenden.

Hopelijk laten mensen zich deze taken niet zomaar afnemen, schrijven Marleen Janssen Groesbeek en Jan Bom in de P+ Special ‘Duurzaam in donkere tijden’. “Duurzame taken dragen bij aan het gevoel van eigenwaarde van werknemers: in hun werk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere en mooiere wereld.”

Het aantal fulltime ‘duurzaamheidsmanagers’ in Nederland is nog goed te overzien. “Het zijn er zo’n 1.500 bij elkaar”, weet Folkert van der Molen van de 25-jarige portal duurzaam-ondernemen.nl. Hij geeft dagelijks berichten door die raken aan het thema. Van der Molen organiseert ook de verkiezing ‘MVO Manager van het Jaar’, waar aanvankelijk na vele jaargangen vrouwelijke winnaars steeds vaker mannen met de eer gaan strijken. Ondanks de sombere ontwikkelingen, stelt Van der Molen toch monter: “Duurzaamheid is overleven. Dus sustainability blijft.”

Zou het ook komen omdat het draagvlak voor duurzaamheid bij werkend Nederland inmiddels zo groot is, dat er feitelijk al lang een tipping point is bereikt? Dat de inspanningen van alle duurzaamheidsmanagers en duurzame docenten zo succesvol zijn geweest dat inmiddels duizenden werkenden zich de duurzame elementen in hun takenpakket niet meer laten afnemen?

Om hoeveel mensen zou dat gaan? Het CBS geeft bij herhaalde navraag geen antwoord op deze vraag. “Ruim 25 duizend duurzaamheidsmensen”, aarzelt Folkert van der Molen.