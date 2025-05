Uit onderzoek door Ipsos I&O blijkt dat de helft van de ondernemers het (zeer) positief zou vinden als er een eenvoudige rechtsvorm voor steward-ownership komt. Twee op de vijf ondernemers zou er (misschien) gebruik van maken. Bij steward-ownership zijn stemrecht (zeggenschap) en economisch recht (financieel eigendom) van elkaar gescheiden. Stewards vervangen de rol van aandeelhouder.

Steward-ownership is een bedrijfsmodel waarbij de missie van het bedrijf voorop staat. Gijsbert Koren, directeur van We Are Stewards: “Steward-owned bedrijven hebben oog voor meer dan winst, maar zijn net zo winstgevend als hun concurrenten. Steward-ownership kan een alternatief zijn voor traditionele bedrijfsopvolging, bijvoorbeeld als er geen opvolger binnen de familie is.” Ondernemers hebben steeds meer belangstelling voor dit model, binnen en ook buiten Nederland.

Voorbeelden van steward-owned bedrijven zijn kledingmerk Patagonia, horlogebedrijf Rolex, lenzenmaker Zeiss, supermarktketen Odin en (sinds kort) de Groningse communicatieprovider Voys. “Op dit moment wordt door ondernemers gebruik gemaakt van een combinatie van meerdere rechtsvormen en afspraken om steward-ownership als bedrijfsmodel toe te passen. Koren: “Ondernemers geven vaak aan dat ze dat te complex en te duur vinden en dat ze behoefte hebben aan een eenvoudige rechtsvorm voor steward-ownership.”

Bas van Riet Paap, bestuurder van zorgaanbieder BuurtzorgT zegt bijvoorbeeld: “Een nieuwe rechtsvorm is essentieel.” Maria Smits is de derde generatie in aannemersbedrijf M.J. Smits en verkent momenteel hoe het familiebedrijf steward-owned kan worden. Dat blijkt niet eenvoudig: “Het proces om uiteindelijk te komen tot de daadwerkelijke inrichting is wat ons betreft te complex en intensief. Het zou makkelijker moeten zijn.” Mark Vletter is oprichter van Voys en koos recent voor steward-ownership en stelt: “Er moet niet alleen een nieuwe rechtsvorm komen, maar ook een manier om eenvoudig over te stappen naar die rechtsvorm.”

Vorig jaar stemde een brede meerderheid in de Tweede Kamer voor het uitwerken van een voorstel voor een wettelijke regeling voor steward-ownership: de rentmeestervennootschap. “Het onderzoek door Ipsos I&O onderschrijft dat er veel interesse is in steward-ownership. Laten we het ondernemers makkelijker maken met een eenvoudige rechtsvorm,” aldus Koren.