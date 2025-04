Circularise kondigt de succesvolle lancering aan van digitale productpaspoorten (DPP’s) voor de geavanceerde aramide- en koolstofvezelmaterialen van Teijin Limited. Deze paspoorten, ontwikkeld met behulp van het producttraceringsplatform van Circularise, verbeteren de datatransparantie binnen de toeleveringsketen van materialen en vergemakkelijken de naleving van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) van de Europese Unie. Aangezien Teijin sinds november 2024 ook investeert in Circularise, onderstreept deze samenwerking een gedeelde toewijding aan duurzaamheid en innovatie.

Teijin presenteerde twee proof-of-concept-toepassingen op JEC World 2025 in Parijs, die de cruciale rol van DPP-technologie bij het verifiëren van duurzaamheid en de herkomst van gerecyclede materialen demonstreerden. De oplossing van Circularise stelde Teijin in staat deze beweringen te onderbouwen met nauwkeurige, veilige en verifieerbare gegevens.

De eerste proof-of-concept richtte zich op Teijin-aramidepulp, geproduceerd door aramidevezels uit gerecyclede materialen te vermalen. De DPP traceerde de herkomst ervan tot afgedankte hijsbanden van Hampidjan. Het materiaal dat in de Terra® Sling is gebruikt, is herleidbaar tot Twaron® filamentgaren van Teijin Aramid. Dit illustreert een transparant en controleerbaar recyclingproces met behulp van Circularise’s DPP.

Het tweede proof-of-concept toonde aan hoe het platform van Circularise traceerbaarheid mogelijk maakt voor Tenax Next™ R2S P513 6mm, een product met korte koolstofvezels, vervaardigd uit postproductieafval van koolstofvezelfilamentgaren. Het Digital Product Passport liet duidelijk zien hoe specifieke afvalstromen weer in het product worden geïntegreerd.

De implementatie van DPP’s verloopt gefaseerd en de volledige invoering wordt verwacht in 2030. Tegen 2027 is een basis-DPP verplicht voor textiel, chemische producten en andere artikelen die in de EU worden verkocht. Deze stap positioneert Circularise als een essentiële technologieleverancier voor industrieën die streven naar duurzaamheid en naleving van regelgeving.

“De lancering van deze DPP’s met Teijin is een cruciale stap in het realiseren van onze visie op een transparante en duurzame wereldwijde toeleveringsketen”, aldus Jordi De Vos, medeoprichter van Circularise. “Wij geloven dat traceerbaarheid essentieel is voor duurzaamheid, risicobeheer in de toeleveringsketen, naleving van regelgeving en consumentenvertrouwen. Dit project laat zien hoe onze technologie bedrijven in staat stelt hun duurzaamheidsdoelen te bereiken en aansluit bij bredere wettelijke vereisten.”