De ABN AMRO Duurzame Top 50 van 2020 is bekend!

My first album ‘Homesound’ is out everywhere now!!! 🤯 I’m sure you all stayed up til 12am last night to listen to the release like me 😏, but in case you didn’t, head to: linktr.ee/mvomusic #homesound #mvo #newmusic #mvomusic #album #musician #homestudio

Verantwoord ondernemen met respect voor mens, dier en milieu zou de norm moeten zijn, maar is dat nog niet. Bedrijven die voorop lopen worden geremd door oneerlijke concurrentie. Dat kan toch niet zo zijn. Gelijke spelregels zijn nodig (wet) #mvo #duurzaam nrc.nl/nieuws/2020/10…

Fantastische donatie: Bodegraafse ondernemer John van Dijk sponsort elke week onze OKÉ-klassen in Bodegraven en Reeuwijk met gratis fruit en groente . Vanuit zijn zaak John groente en meer aan de Vromade maakt hij zich sterk voor kwetsbare inwoners. #Bodegraven #Reeuwijk #MVO pic.twitter.com/ItKmOuFqko

Juist NL heeft de plicht om, na 6 jaar samenwerking met bedrijven die werken aan #MVO, nu ook de bedrijven die achterblijven te verplichten om zich aan internationale richtlijnen te houden die schade aan mens en milieu helpen voorkomen. nrc.nl/nieuws/2020/10…

Liza van Megen (@UWVnl): 'Generaties Y en Z willen bijdragen aan de oplossing!' duurzaam-ondernemen.nl/liza-v… via @DuurzOndern #MVO #CSR

'Bedrijven zouden verplicht moeten worden om in hun jaarverslag te vertellen wat hun bijdrage is aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals het klimaatprobleem of het probleem van ongelijke kansen.' Idd #mvo #gelijkheid fd.nl/ondernemen/136…

#np Alice @ladygaga BRING DISCO BACK B*#%h!!!! 😇😍. Hell, GaGa has Her Own Genre .. All i Know This Song is #WorkOutStrong #MVO

@DeelFruit gefeliciteerd met het winnen van de #mvo troffee 2020 bij het @SEN_MVS! Maar ook @keytoe en @Tzorgthuiszorg waren mooie finalisten. Bewijst weer dat #lefloont

#np Drunk in Love @Beyonce if i Do Say so MiSelf #MVO

Meld je nu aan 👇voor het Online💎Kristal event 2020! tinyurl.com/y3h6wlk5 Met als thema's #MVO-beleid en duurzaamheidsverslaglegging nu en in de toekomst. @MinisterieEZK @nbacc #Transparantiebenchmark #Kristalprijs pic.twitter.com/k6prEJlKnx

Vandaag idd online gestart met een nieuw @Koploperproject in Noordwest Friesland met een groep van 14 supergemotiveerde ondernemers! Gemeente @Waadhoeke doet ook zelf mee 💪. Veel zin om mee aan de slag te gaan, samen met Marije Boersma @Ekwadraatadvies en @marliesballeman #mvo twitter.com/jetzelont/stat…

Vandaag de uitreiking van de MVO-trofee van @sen_ms. @Tzorgthuiszorg is hiervoor genomineerd en nu via een live uitzending luisteren naar @JorgenRaymann als dagvoorzitter. #lefloont #MVO #

100% hergebruik van reststoffen uit het productieproces. Dit en meer lees je in ons MVO verslag: bit.ly/2HKhqAF #mvo #duurzaam #zerowaste pic.twitter.com/l3aAl7tG8s

Best trots op vermelding in Vegan Business. We hebben er met ons team keihard aan gewerkt en de obstakels die we tegenkwamen in vertrouwen dat dit een goed product is overwonnen. veganbusiness.nl/post/vegan-s… #vegan #relatiegeschenken #mvo #duurzamecadeaus #kerstgeschenken #recepten

Ook in de Gemeente Hoeksche Waard voert men een duurzaam ICT beleid met de Hoeksche Waardse Uitdaging #mvo #sociaalondernemen #hergebruik #circulair #duurzaam #samensterk lnkd.in/efEZh9B

Staatssecretaris @SvVeldhoven (#circulaireeconomie en #milieu) zet vandaag samen met 30 partijen uit de denim industrie een volgende duurzame stap voor een schonere textielbranche: de DENIM DEAL duurzaam-ondernemen.nl/denim-… #circulair #duurzaamheid #mvo pic.twitter.com/DyJIZnOFKT