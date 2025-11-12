Het congres CSRD DAY 2025 op 27 november in Nieuwe Buitensociëteit Zwolle is geheel volgeboekt met 400 deelnemers! Alleen partnerkaarten kunnen nog worden ingeboekt. De titel van het congres is ‘Sustainability is here to stay!’

De organisatoren Van der Molen Environmental Internet Services, Impact Institute en Duurzaam Gebouwd zijn verheugd dat ook deze 2e editie weer zo’n grote belangstelling heeft. Vanzelfsprekend is er een inspirerend plenair programma vol met sprekers, waaronder Fou-Khan Tsang (aaff), Heleen Herbert (Heijmans), Ankie Van Wersch (MVO Nederland), Merei Wagenaar (UN Global Compact Network Netherlands), Anna Pot (SDG Ambassadeur Nederland), Michel Scholte (Impact Institute), Dick de Waard en dagvoorzitter Roland Duong.

25 jaar MVO in Nederland

Dit jaar zijn er veel ontwikkelingen rond de CSRD, waaronder het Omnibus-voorstel van de Europese Commissie. Maar het is ook 25 jaar geleden dat maatschappelijk (verantwoord) ondernemen in Nederland op de kaart werd gezet met onder meer de publicatie van het SER-advies ‘De winst van waarden’ in december 2000. ‘Stimulering’ van bedrijven was toen het credo. Eerder dat jaar (juni 2000) verschenen ook de eerste edities van de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (aanpassing van de 1976-editie) en de Sustainability Reporting Guidelines van het Global Reporting Initiative (GRI). Beiden werden in Nederland breed geadopteerd. In de daarop volgende decennia werd er ook veel invulling gegeven aan wet- en regelgeving. Tenslotte werd in het jaar 2000 UN Global Compact opgericht.

CSRD DAY 2025 beoogt als breed duurzaamheidscongres een bijdrage te leveren aan de versnelling van de transitie naar een duurzame economie. Verslaggeving over duurzaamheid (al of niet wettelijk gestuurd zoals door de CSRD) is een heel belangrijk middel voor bedrijven om progressie inzichtelijk te maken voor interne sturing en naar externe stakeholders. Het genoemde SER-advies bracht dat in het jaar 2000 al naar voren. ESG-informatie is tegenwoordig in een jaarverslag net zo belangrijk als financiële informatie.

Bedrijven worden in toenemende mate afgerekend op hun impact en afhankelijkheden – door wetgevers, toezichthouders én de maatschappij. Klanten, investeerders en werknemers verwachten eerlijke, onderbouwde duurzaamheidsinformatie. Consumenten en autoriteiten dulden geen greenwashing; zonder betrouwbare data riskeert een bedrijf reputatieschade en sancties. ESG-prestaties bepalen steeds vaker de toegang tot kapitaal, marktkansen en talent. Bedrijven die nú investeren in ESG-rapportage en openheid, zetten zichzelf strategisch op voorsprong en creëren duurzame waarde.

Tijdens CSRD DAY 2025 kijken we terug naar de afgelopen 25 jaar en vertalen we daaruit te trekken lessen en ervaringen naar het heden en de toekomst. Waarom moet verduurzaming ondanks het politieke klimaat een topprioriteit zijn, hoe kunnen we de transitie versnellen en impact maken? Gaan we een nieuwe fase in waarin technologie en AI een sleutelrol spelen in het toegankelijk maken van duurzaamheidsinformatie en het verlichten van de regeldruk rond CSRD?

Verder kun je uitkijken naar 17 praktijksessies, de uitreiking van de prestigieuze CSRD Awards 2025 en de CSRD Marketplace met 16 stands.