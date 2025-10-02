Corendon Dutch Airlines gaat samenwerken met E-Flight Academy, de eerste vliegschool die opleidt met elektrische vliegtuigen. Vanaf januari 2026 starten de eerste studenten met een vernieuwde opleiding tot verkeersvlieger (ATPL), waarin een deel van de vlieguren elektrisch wordt uitgevoerd. Daarmee verkleinen studenten de uitstoot tijdens hun opleiding en bereiden zij zich voor op een toekomst waarin elektrisch een grotere rol speelt in de luchtvaart.

De opleiding combineert de expertise van beide partners. E-Flight Academy verzorgt het lesprogramma en de vlieguren in Teuge en in het buitenland. Corendon biedt studenten praktijkervaring, zoals meevliegen in de cockpit en leren werken volgens de procedures van een luchtvaartmaatschappij. Afgestudeerden zijn op die manier vrijwel zeker dat ze kunnen doorstromen naar een functie als piloot bij Corendon.

Kelly Otte, Managing Director van Corendon Dutch Airlines: “De luchtvaart verandert en de opleiding van nieuwe piloten moet daarin meegaan. Samen met E-Flight geven we studenten de kans om al tijdens hun studie te vliegen met elektrische toestellen en kennis te maken met de dagelijkse praktijk van een luchtvaartmaatschappij. Dat maakt deze opleiding toekomstgericht en onderscheidend.”

Evert-Jan Feld, oprichter van E-Flight Academy: “Het vliegen van de toekomst begint bij de piloten van de toekomst. Studenten die nu starten, maken straks het verschil. Met deze samenwerking laten we zien dat elektrisch vliegen vandaag al onderdeel kan zijn van een opleiding.”

Investeren in de toekomst

De ATPL-opleiding (Airline Transport Pilot Licence) wordt deels in Teuge in Nederland en deels in het buitenland uitgevoerd en start in januari 2026. Zowel Corendon als E-Flight Academy wil expliciet studenten aantrekken die het belangrijk vinden om te investeren in de toekomst. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf oktober 2025 aanmelden via www.eflight.nl/corendon.