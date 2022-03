Vlakglas Recycling Nederland heeft samen met Coolrec BV, onderdeel van waste-to-productbedrijf Renewi, een belangrijke volgende stap gezet in het recyclen van vlakglas. Vlakglas kom je overal tegen: in de gevels van gebouwen, zoals ramen maar bijvoorbeeld ook het legplankje in de koelkast. In 2021 zijn er meerdere testen uitgevoerd met dit glas en de resultaten waren positief. Vanaf 2022 zal het glas dat Coolrec uit koelkasten verwijdert direct aan VRN, Vlakglas Recycling Nederland, leveren en gebruikt worden voor de productie van nieuw vlakglas. Dat gebeurde al wel de afgelopen jaren, maar in het verleden werd de volledige glasplaat met strips naar VRN gestuurd en moesten deze eerst nog opgeschoond worden. Nu levert Coolrec direct schoon glas aan VRN dat direct naar glasfabriek kan. 100% circulair dus!

Vlakglas

Dat glas 100% recyclebaar is weet iedereen ondertussen. Dat blijkt ook uit de goede cijfers van inzameling van vlakglas en verpakkingsglas in Nederland. In 2021 is er zelfs een record hoeveelheid vlakglas ingezameld van ruim 90.000 ton. Het grootste gedeelte van dit ingezamelde vlakglas wordt gebruikt voor de productie van verpakkingsglas of glaswol. Een klein gedeelte, zo’n 10%, is geschikt voor de productie van nieuw vlakglas.

Schoon glas

De reden dat er zo weinig gerecycled vlakglasafval wordt gebruikt voor de productie van nieuw vlakglas, heeft te maken met de kwaliteit van het ingezamelde vlakglasafval. Schoon vlakglas is 100 procent herbruikbaar. Hoe minder schoon ofwel hoe meer glasvreemde materialen, hoe moeilijker te recyclen en her te gebruiken. Zo worden er, om glas functioneel te maken, materialen aan het glas toegevoegd zoals kit en aluminium strips bij het isolatieglas of ijzer in draadglas. Maar ook vervuilingen van ander materiaal bij de inzameling van vlakglas op bouwplaatsen, zoals hout en steen, zorgen voor minder schoon vlakglasafval. Hierdoor is dit vlakglasafval niet meer geschikt voor de productie van nieuw vlakglas, maar kan na een grondige bewerking en recycling nog wel bij de productie van glaswol of verpakkingsglas worden toegepast.

“Vlakglas Recycling Nederland zamelt al het vlakglasafval in een mix in, zegt Cor Wittekoek, Directeur Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Hierdoor is het niet mogelijk om van oud vlakglas weer nieuw vlakglas te maken. Door bepaalde soorten glas gescheiden in te zamelen zijn wij wel in staat om van oud vlakglas weer nieuw vlakglas te laten maken. Het glas uit koelkasten is hier een mooi voorbeeld van.”

Circulair vlakglas

Het vlakglas legplankje in de koelkast is gehard glas waar soms een print op zit en waaraan een kunststof of metalen strip is bevestigd. Doordat het gehard glas is, is deze strip vrij eenvoudig te verwijderen. De print is geen vervuiling. In de meeste gevallen is deze print namelijk geen inkt. Na het verwijderen van de strips ontstaat er een hele zuivere stroom glasscherven. Dit glas hoeft geen verwerking meer en levert Coolrec rechtstreeks aan de glasfabriek waarna er nieuw vlakglas van wordt gemaakt.

“De samenwerking is in lijn met Renewi’s missie om het percentage afval dat we recyclen te verhogen van de huidige 67 procent naar 75 procent in 2025”, zegt Maurice Geelen, Managing Director bij Coolrec. “Om dit ambitieuze plan, Mission 75, te behalen betekent dat er, naast het inzetten van hoogwaardige bronscheiding, meer samenwerkingen met innovatieve partijen en het vinden van nieuwe afzetmarkten voor gerecyclede materiaalstromen nodig zijn.

Het glas wat Coolrec verwijderd uit koelkasten krijgt nu een tweede leven. Hiermee dragen ook wij ons steentje bij om de wereld te beschermen door gebruikte materialen een nieuw leven te geven”.

Coolrec is Europees marktleider in WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) recycling. Coolrec is een kwaliteitsgerichte, innovatieve recycler van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plastics en non-ferro metalen. Daarnaast is Coolrec ook leverancier van hoogwaardige, herwonnen grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe producten.