De gemiddelde kosten voor huishoudens met zonnepanelen zijn het afgelopen jaar met 10,2% gestegen. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl , uitgevoerd op basis van eigen data uit de energievergelijker. Vooral hogere terugleverkosten in vaste tarieven zorgen ervoor dat huishoudens met zonnepanelen nu duurder uit zijn dan in 2024. Overstappen.nl onderzocht vaste energiecontracten van 20 energieleveranciers. Van al hun 1-, 2- en 3-jarige contracten is de gemiddelde jaarprijs genomen om zo een representatief beeld te krijgen.

Cijfers uit de analyse

De stijging van de energiekosten blijkt uit drie representatieve scenario’s voor huishoudens met zonnepanelen. Hieronder staan de gemiddelde jaarprijzen van 2024 en 2025, inclusief gasverbruik, teruglevering en alle bijkomende kosten. De tabel laat zien hoe de kosten in alle scenario’s zijn toegenomen.

Terugleverkosten slechts deel van de stijging

De analyse laat zien dat de prijsstijging niet alleen te wijten is aan de eerder genoemde verhoging van terugleverkosten. Verschillende energieleveranciers hebben hun terugleververgoedingen verlaagd of vaste kosten verhoogd, wat de totale jaarrekening beïnvloedt. Daardoor merken zelfs huishoudens die een groot deel van hun stroomverbruik kunnen salderen dat hun kosten oplopen.

Tom Schlagwein, Energie-expert bij Overstappen.nl licht toe: “Het is belangrijk om niet alleen naar de terugleverkosten te kijken, maar ook naar de netto-jaarprijs. Helaas zien we nu dat klanten met zonnepanelen over de hele linie duurder uit zijn dan een jaar geleden.”

Salderingsregeling verdwijnt, zonnepaneelvoordeel daalt

De stijging komt op een moment dat de salderingsregeling, waarmee eigenaren van zonnepanelen opgewekte stroom kunnen wegstrepen tegen hun verbruik, in de politieke discussie staat. De huidige planning is dat de regeling vanaf 2027 volledig wordt afgeschaft.

Schlagwein vervolgt: “ Wanneer de salderingsregeling verdwijnt, ontvangen huishoudens met zonnepanelen nog maar een beperkte vergoeding voor teruggeleverde stroom. Dit terwijl vaste lasten zoals netbeheer en energiebelasting blijven bestaan. Zonnepanelen blijven op de lange termijn rendabel, maar het financiële voordeel neemt wel af. Het wordt daarom steeds belangrijker om goed te letten op de verhouding tussen verbruik, teruglevering en de voorwaarden van het energiecontract.”