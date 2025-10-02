Vandaag heeft Strukton samen met Heijmans, BAM, Dura Vermeer en Mobilis een handtekening gezet onder de commitmentverklaring voor biobased bouwen in de GWW. Namens Strukton was Ton van Oosterhout aanwezig, directeur van Strukton Wegen & Beton. De ondertekening vond plaats tijdens de Dag van de Circulariteit, hét jaarlijkse evenement waar overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samenkomen om circulaire ambities verder te brengen. Met dit commitment spreken de bedrijven uit dat zij de komende jaren actief bijdragen aan de toepassing en opschaling van biobased materialen in de sector.

Gezamenlijke ambitie

Als ondertekenaars van het commitment verbinden wij ons aan de doelen van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Voor de GWW-sector betekent dit onder meer:

In 2030 is een deel van al het nieuw geproduceerde asfalt bioverrijkt, waarbij minimaal 30% van het bitumen vervangen is door biobased grondstoffen

In 2030 zijn minimaal 5.000 brugonderdelen vervaardigd uit biobased materialen

In 2030 is ten minste 10% van de geluidsschermen biobased

In 2030 is ten minste 30% van de nieuwe oeverbescherming biobased

In 2030 bestaat 30% van de geotextielen in de weg- en waterbouw uit biobased materialen

Als ondertekenaars leggen we verschillende accenten, maar samen bestrijken we het hele palet van asfalt, bruggen, oevers, geotextielen en geluidsschermen. Daarmee leveren wij gezamenlijk een bijdrage aan de NABB-doelen voor de GWW.

Rol van de bouwers in de transitie

Als bouwers spelen we een sleutelrol in het waarmaken van de biobased ambities. We beschikken over de kennis en ervaring om innovatieve materialen toe te passen in de praktijk en op te schalen naar grootschalige projecten.

Als keten brengen we biobased oplossingen van tekentafel naar werkvloer. Bovendien dragen we gezamenlijk bij aan het verzamelen van praktijkdata over prestaties en levensduur, waarmee opdrachtgevers en leveranciers hun keuzes beter kunnen onderbouwen. Als bouwers vormen we een schakel in de transitie van pilotprojecten naar een toekomstbestendige, circulaire GWW-sector.

Feestelijk moment tijdens Dag van de Circulariteit

Het ondertekenmoment vond plaats in een volle zaal, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de hele sector. De gezamenlijke boodschap: alleen door samen op te trekken kunnen we de doelstellingen van de NABB waarmaken. De sfeer was zichtbaar positief; veel aanwezigen spraken hun steun uit voor deze stap.

Impact

Ton van Oosterhout: “Circulair werken is een belangrijk onderdeel van onze strategie bij Strukton. Dat gaat over hergebruik en recycling van materialen, maar ook steeds meer over biobased grondstoffen. Met de inzet van biobased grondstoffen hebben we impact op zoveel vlakken. Denk aan CO2-opslag, biodiversiteit, maar ook een nieuwe markt voor de agrarische sector, de beschikbaarheid van grondstoffen. Technisch kan er al heel veel. Het gaat er nu om dat we opschalen en die markt echt op gang brengen. Daarvoor is het essentieel dat we samen optrekken in de sector. Wij zijn heel enthousiast over dit initiatief, en we hopen dat ook onze opdrachtgevers zich bij deze beweging aansluiten!”

De bouwers spreken zich uit: “De markt is er klaar voor. Wij zijn bereid om biobased materialen breed toe te passen en verder door te ontwikkelen. Maar om dit echt op te schalen hebben we opdrachtgevers nodig. Daarom roepen we overheden en andere partijen op om mee te doen met de innovatiepartnerschappen, zodat de vraag naar biobased toepassingen in de sector structureel op gang komt. Voor asfalt hebben we de afgelopen weken al laten zien dat dit werkt: opdrachtnemers én opdrachtgevers hebben zich uitgesproken om samen de transitie naar biobased te versnellen. Die lijn willen we graag doortrekken naar andere productgroepen in de GWW.”

Wouter van den Berg, Manager GWW-team bij Building Balance, licht toe: “Dit commitment laat zien dat opdrachtnemers hun verantwoordelijkheid nemen om biobased van pilot naar praktijk te brengen. Alleen door samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers en kennisinstellingen kunnen we écht impact maken en de doelen voor 2030 realiseren.”