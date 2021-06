Coface versterkt circulaire materialenhandelsplatform Circular in Motion met kredietwaardigheidscheck

Kredietverzekeraar Coface, het online handelsplatform voor circulaire materialen Circular in Motion® en de financiële dienstverlener Xolv gaan samenwerken door de financiële betrouwbaarheid van de partijen die handelen op het platform inzichtelijk te maken. Deze service biedt de gebruikers meer zekerheid in hun ambitie om een circulaire economie te realiseren. Circular in Motion is een veilig en gecertificeerd digitaal platform dat gebaseerd is op blockchain technologie. Het platform, dat momenteel in Bètaversie toegankelijk is en in het derde kwartaal van 2021 officieel gelanceerd wordt, biedt zijn gebruikers inzicht in het aanbod van gecertificeerde circulaire kunststoffen en andere materialen. Het maakt transparante business-to business interacties en transacties van circulaire materialen tussen wereldwijde kopers en verkopers mogelijk.

Coface en Xolv zullen het duurzame handelsplatform aanvullen en versterken met hun vakspecifieke kennis op het gebied van kredietwaardigheid. De nieuwe samenwerking zorgt ervoor dat gebruikers door een ingebouwde kredietwaardigheidscheck op voorhand kennis kunnen nemen van de financiële betrouwbaarheid van potentiële partners.

Zekerheid over kredietwaardigheid van partners

Door de krachten te bundelen worden twee verschillende problemen opgelost. Ten eerste faciliteert het platform een duurzame economie. Daarnaast zorgen de analyses van Coface en Xolv ervoor dat de financiële betrouwbaarheid van de aangesloten bedrijven inzichtelijk wordt. Monique Busch, Directeur Operations & Services bij Coface, licht de samenwerking toe: “De markten voor circulaire grondstoffen zijn in sommige regio’s onzeker, waardoor zekerheid inzake krediet en betaling essentieel is om zakelijke transacties tussen onbekende partijen mogelijk te maken. Wij verwachten dat de bedrijven die een beroep zullen doen op de ingebouwde kredietwaardigheidsdienst van Coface met name MKB-bedrijven zullen zijn, maar vanzelfsprekend adviseren wij alle bedrijven bij hun kredietbeslissingen, overal waar zij wereldwijd actief zijn.”

Handelsplatform met ambitie

Leila Oksanen, Chief Commercial Officer bij Circular in Motion: “Ons platform richt zich op een wereldwijde markt voor kunststoffen van meer dan 300 miljoen ton met een waarde tussen de 300 en 600 miljard USD. In de komende 5 jaar stellen wij onszelf tot doel om met het platform een marktaandeel van 10% te realiseren. Alleen al in Europa zijn er meer dan 60.000 kunststofverwerkende bedrijven. Als we daar de uitgebreide waardeketen van circulaire kunststoffen bij optellen, hebben we het over een potentiële gebruikersdoelgroep van meer dan een kwart miljoen bedrijven. Op wereldschaal zal dit aantal zelfs veel hoger liggen.”

“Tot nu toe heeft het platform bijna 100 geregistreerde gebruikers, die een goede afspiegeling vormen van de kunststofwaardeketen. De groep bestaat uit afvalbeheerders en recyclers, verwerkers, polymeerproducenten, merkeigenaren en FMCG-bedrijven die zich in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië bevinden. Naar verwachting zal het aantal geregistreerde bedrijven de komende maanden aanzienlijk toenemen naarmate wij onze samenwerking met de Alliance to End Plastic Waste (AEPW) uitbreiden. De AEPW is een toonaangevende nonprofitorganisatie die het voortouw neemt in het wereldwijd bestrijden van plastic afval en die zich heeft verzekerd van fondsen met een waarde van meer dan 1,5 miljard dollar.”

Duurzame betrouwbaarheid

“Coface is trots om onderdeel te zijn van dit partnerschap, waarmee de circulaire economie wordt aangespoord. Als een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld vinden wij het belangrijk om veel aandacht te besteden aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij adviseren onze klanten over de kredietwaardigheid van bedrijven en hebben daarbij niet altijd de ruimte om stil te staan bij de mate waarin een bedrijf zijn duurzame beloftes waarmaakt. Door onze krachten te bundelen, kunnen we nu beter in kaart brengen welke bedrijven écht duurzaam en financieel betrouwbaar zijn”, aldus Monique Busch van Coface.

Naast de internationale kredietverzekeraar Coface is ook de Nederlandse financiële dienstverlener Xolv bij het project aangesloten. Xolv specialiseert zich in maatgerichte oplossingen en diensten op het gebied van werkkapitaalfinanciering en kredietverzekering voor middelgrote en internationaal opererende ondernemingen.