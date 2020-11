Coca Cola toont prototype papieren fles

Bij Coca-Cola wordt gewerkt aan een fles die voor 100% is gemaakt van papier – een innovatieve verpakkingstechnologie die het bedrijf kan helpen bij het realiseren van een World Without Waste.

Stel je een wereld voor waarin elke verpakking die wordt gemaakt en verkocht na gebruik ook wordt ingezameld en gerecycleerd: een World Without Waste. Dat is het doel dat we ons hebben gesteld: uiterlijk in 2030 (2025 in West-Europa) willen we voor elk blikje of flesje dat we verkopen een leeg exemplaar inzamelen en recycleren. Daarnaast willen we ons gebruik van nieuwe verpakkingsmaterialen aanzienlijk terugdringen en uitsluitend verpakkingsmaterialen gebruiken die 100% recycleerbaar zijn.

Dat vereist doorlopende investeringen in innovatie, onderzoek naar verschillende technologieën en, cruciaal, partnerschap en samenwerking. Het is de basis van onze aanpak, zowel bij het verzamelen en recycleren van onze verpakkingen als bij het ontwerpen ervan.

In dit kader hebben we samen met onze partner, Paboco, en de drie andere bedrijven binnen de Paboco Pioneer Community, onderzoek gedaan naar het concept van de papieren fles. En nu zijn we zover dat er een eerste generatie prototype is waarvan we menen dat het ons kan helpen bij het realiseren van een World Without Waste.

“Onze toekomstdroom is een papieren fles te creëren die gerecycleerd kan worden zoals elke andere soort papier. Dit prototype is de eerste stap op weg daarnaartoe. Een papieren fles opent een hele nieuwe wereld vol verpakkingsmogelijkheden en we zijn ervan overtuigd dat papieren verpakkingen in de toekomst een bijdrage zullen leveren aan een World Without Waste”, aldus Stijn Franssen, EMEA R&D Packaging Innovation Manager bij Coca-Cola en werkzaam binnen het project.

Maar voor we over een recycleerbare papieren fles kunnen beschikken, moet nog heel veel werk worden verzet. De papieren fles van de eerste generatie bevat namelijk nog steeds wat plastic.

“Dit eerste generatie prototype van de papieren fles bestaat nog uit een papieren buitenlaag met een plastic sluiting en een plastic binnenlaag. Het plastic dat we gebruiken is gemaakt van 100% gerecycleerd plastic dat na gebruik opnieuw gerecycleerd kan worden. Maar onze toekomstdroom is het creëren van een papieren fles die gerecycleerd kan worden zoals alle papier. De volgende stap is een oplossing vinden voor het maken van een fles zonder de plastic binnenlaag”, zo licht Stijn toe.

Meer over de papieren fles

Net als andere soorten verpakkingen moet de papieren fles van de toekomst voldoen aan de strenge veiligheids- en kwaliteitsnormen zoals die nu voor voedselverpakkingen gelden. Stijn en zijn team testen de fles uitgebreid in het lab om te zien hoe de fles zich houdt in de koelkast, hoe sterk die is en hoe goed de drank door de fles wordt beschermd.

“We denken ook na over hoe onze consumenten op deze papieren fles zullen reageren. Daarbij gaat het om zaken als wanneer en waar de fles kan worden verkocht en hoe deze kan worden gerecycleerd. De fles moet vanuit iedere invalshoek worden onderzocht zodat we in alle opzichten de beste versie van de fles maken”, aldus Stijn.

Hij denkt dat toekomstige technologische oplossingen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een papieren fles die als papier gerecycleerd kan worden – een verpakkingstechnologie die onderdeel kan zijn van de verpakkings- en portfoliomix van Coca-Cola en die voor een breed assortiment dranken kan worden gebruikt.

Stijn: “Dit alles past binnen ons streven om de meest duurzame verpakkingsoplossingen te vinden voor mensen, zodat zij van onze dranken kunnen genieten op een manier die zowel goed is voor hen als voor onze planeet”.