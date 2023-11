Coca-Cola Europacific Partners kondigt vandaag aan dat de fabriek in Dongen CO₂-neutraal gecertificeerd is volgens de internationale PAS2060 norm. Eén van de onderdelen voor het behalen van het certificaat is het reductieplan, met als grootste impact de overgang van gas naar volledige elektrificatie. De certificering vormt een belangrijke stap richting de ambities van 2040, wanneer het bedrijf klimaatneutraal wil opereren over de hele waardeketen.

De producent van onder andere Coca-Cola, Sprite, Fanta en Fuze Tea is inmiddels 66 jaar gevestigd in het Brabantse Dongen en startte ruim drie jaar geleden met de voorbereidingen voor het elektrificeren van de fabriek. Terwijl de productie dagelijks doorliep werd er in de tussentijd hard gewerkt aan de elektrificatie en daaraan gekoppelde uitstoot-reductie.

Volledig van gas naar elektriciteit en intern warmtenet

Als eerste stap werd geïnvesteerd in elektrische voertuigen op het terrein (heftrucks en veegwagens). Dit jaar zijn de gasboilers ingewisseld voor twee e-boilers in combinatie met twee industriële elektrische warmtepompen en twee 20 meter hoge buffer-tanks. De nieuwe elektrische warmtepompen en 4 kilometer aan leidingen zorgen voor een intern warmwater-netwerk. Dat draait continu en daar is de warmtevraag en -aanbod in de fabriek op aangesloten. Dankzij energieterugwinning, kan restwarmte van fabrieksprocessen nu worden ingezet voor gebouwverwarming en reinigingsprocessen. De fabriek stapt grotendeels over van stoom naar warm water. Voor processen met stoom zullen de e-boilers worden gebruikt. In 2024 wordt ten slotte de gasgestookte krimpoven vervangen door een elektrische oven. De totale elektrificatie zorgt voor een reductie van zo’n 4.000 ton CO₂-uitstoot per jaar*

Lokale energie

Ook de samenwerking met Eneco voor lokale en duurzame elektriciteit is een belangrijk onderdeel in de totale transitie. Sinds 2022 maakt de fabriek in Dongen gebruik van elektriciteit afkomstig van zonnepark ‘de Wildert’, dat op circa 300 meter afstand van de fabriek ligt en windpark ‘de Spinder’, dat zich binnen 3,5 kilometer van de productielocatie bevindt.

Klimaatneutraal 2040

“Het is onze verantwoordelijkheid om de impact van onze activiteiten op het milieu terug te dringen. We ondernemen actie op de gebieden waarvan we weten dat ze onze CO₂-uitstoot aanpakken. Sinds het delen van onze net zero-ambitie in 2019 is de CO₂-uitstoot door de hele keten van onze operatie in Nederland met 19% gereduceerd**. Met de Co₂-neutraal certificering van onze Nederlandse fabriek zijn we één van de eerste levensmiddelenproducenten in Nederland die deze stap zetten. We zien het als een belangrijke mijlpaal op weg naar onze verdere ambities. Natuurlijk proosten we op dit moment, maar onze pijlen blijven tegelijkertijd gericht op 2040. Dat is het moment waarop we met de hele keten klimaatneutraal willen opereren”, aldus Jeroen van Vliet, VP & Country Director bij Coca-Cola Europacific Partners Nederland.

* Gasverbruik fabriek Coca-Cola Europacific Partners Dongen 2022

** 2022 Sustainability Country Data Sheet cocacolaep.com