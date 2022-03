Op 30 maart zal de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel indienen voor het labelen van het effect dat een product heeft op het milieu. De Commissie kijkt naar het gebruik van de Life Cycle Assessment (LCA) en in het bijzonder de ecologische voetafdruk van een product (PEF). De grote vraag voor dit wetsvoorstel is of de Europese Commissie de beoordeling en labelen van de milieu-impact van producten (met LCA’s) verplicht of vrijwillig zal maken. Een coalitie van grote en kleine bedrijven in de consumentenelektronica heeft de Europese Commissie vandaag een brief gestuurd waarin zij aandringt op het verplicht stellen van een uniforme procedure voor de levenscyclus van producten.

Op maandag 21 maart riep de Nederlandse politieke partij GroenLinks het Europees Parlement op tot verplichte impactbeoordelingen en milieulabels. Zij noemden de One Green Label Digital Coalition als voorbeeld van hoe het anders moet en kan.

Rogier Volmer, CEO Trust International: “We hebben een brief geschreven en andere koplopers in duurzame consumentenelektronica gevraagd zich bij deze coalitie aan te sluiten en de brief te ondertekenen op: https://onegreenlabeldigital.eu/“.

Deze brief is in de eerste week al meer dan twintig keer ondertekenend en bedrijven kunnen zich nog steeds aansluiten.

Volmer: “Wij zijn van mening dat het verplicht labelen van het milieueffect perfect mogelijk en noodzakelijk is:

Om de digitale overgang een duurzame omschakeling te maken

Om consumenten en bedrijven in staat te stellen weloverwogen duurzame keuzes te maken op een manier die verifieerbaar, vergelijkbaar en betrouwbaar is.

Om een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven die duurzaam willen worden.”

Duurzaamheid bij Trust

Volmer: “Business as usual is niet langer een optie. Het is onze verantwoordelijkheid en ambitie om op een duurzame manier producten te ontwerpen, activiteiten uit te voeren en consumenten slimme, betaalbare en duurzame keuzes te bieden. Dit is niet iets dat vandaag of morgen kan worden bereikt, het is een voortdurende inspanning. We werken samen met partners en leveranciers om deze slimme veranderingen door te voeren in onze industrie, productie, bedrijfsvoering en productassortiment.”

Over Trust

Trust International B.V. is opgericht in 1983 en is het one-stop-merk voor digitale lifestyle-accessoires. Trust is een wereldwijd opererend bedrijf met een duidelijke missie: het dagelijks leven makkelijker maken met handige oplossingen. Nu en in de toekomst wil Trust relevant zijn en blijven, met een focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het brede assortiment binnen de B2C en B2B markt bestaat uit kwaliteitsproducten tegen een betaalbare prijs om in elke behoefte te voorzien, in huis, op kantoor en onderweg.