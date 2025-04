Closing the Loop is er trots op te kunnen melden dat de campagne van Vodafone Duitsland, mogelijk gemaakt door haar One for One-service, goud heeft gewonnen in de categorie “Beste DACH-campagne” tijdens de SABRE Awards 2025, een van de meest gerespecteerde wereldwijde onderscheidingen in strategische communicatie. Closing the Loop werd in maart jl. uitgeroepen tot winnaar van de Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) Leadership Award 2024 in de categorie Circulaire Economie

Dit succes markeert de vijfde prijs die Vodafone Duitsland wint voor zijn One for One-campagne. Dit onderstreept de relevantie en effectiviteit van doelgerichte communicatie, die duidelijk is in zijn boodschap en draait om menselijke verhalen.

De winnende campagne, “One for One: Recycling van mobiele telefoons in Ghana beschermt het milieu en creëert banen”, vindt zijn oorsprong in een samenwerking die in 2022 van start ging. Sindsdien heeft Vodafone Duitsland One for One geïntegreerd in zijn customer journey met een eenvoudige en positieve boodschap: voor elke verkochte nieuwe telefoon wordt er één afgedankte telefoon ingezameld en gerecycled in Afrika.

De SABRE-jury prees de campagne om de meetbare impact, de authentieke storytelling en het bewijs dat dergelijke initiatieven een positieve impact op grote schaal kunnen hebben.

Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) Leadership Award 2024

Closing the Loop werd in maart jl. uitgeroepen tot winnaar van de Sustainable Purchasing Leadership Council (SPLC) Leadership Award 2024 in de categorie Circulaire Economie. “Deze erkenning beloont onze toewijding aan het stimuleren van echte zakelijke, sociale, economische en milieu-impact door middel van duurzame IT-inkoop.”

De bekroonde casestudy belicht de One for One-samenwerking van Closing the Loopmet Vodafone Duitsland, een programma dat heeft bewezen hoe circulariteit zowel schaalbaar als commercieel haalbaar kan zijn. Sinds 2022 koppelt dit initiatief elke nieuwe telefoon die door Vodafone wordt verkocht aan de verantwoorde recycling van een afgedankte telefoon in regio’s zonder goede faciliteiten. Tot nu toe heeft het meer dan 1,5 miljoen afgedankte telefoons ingezameld en daarmee uitdagingen op het gebied van elektronisch afval omgezet in schaalbare, consumentvriendelijke circulaire oplossingen die de kloof tussen hightechconsumptie en verantwoorde recycling overbruggen.

“We zijn vereerd met deze erkenning van SPLC, een organisatie die inkoop bepleit als een motor voor positieve verandering. Een dergelijke erkenning uit de sector is cruciaal voor onze dienstverlening, omdat het het groeiende belang van circulaire oplossingen in IT-inkoop onderstreept”, aldus Ana Maria Alvarez, Marketing Director bij Closing the Loop.

Marc Heisterkamp, ​​CEO van SPLC, beaamde dit: “SPLC is verheugd om Closing the Loop’s uitzonderlijke leiderschap op het gebied van duurzaam inkopen te vieren. Hun innovatieve aanpak en meetbare resultaten tonen de transformerende kracht van duurzaam inkopen aan en dienen als inspiratiebron voor andere organisaties die een positieve impact willen maken.”