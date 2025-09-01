Vodafone Business introduceert het eerste zakelijke abonnement in Nederland met gratis afvalcompensatie voor zijn klanten. Dit initiatief, genaamd ‘One for One’, is ontwikkeld in samenwerking met Closing the Loop. ‘One for One’ zorgt ervoor dat voor elke zakelijke gebruiker met een Business Mobile Unlimited Bundle een oude telefoon in landen als Ghana en Nigeria wordt ingezameld en gerecycled. Zo wordt elektronisch afval verminderd en lokale werkgelegenheid gestimuleerd.

Zakelijke klanten nemen automatisch deel zodra zij het Business Mobile Unlimited Bundle-abonnement afsluiten. Voor iedere aansluiting wordt één afgedankt toestel ingezameld in een land zonder recyclingfaciliteiten. De telefoons worden verantwoord verwerkt, waardoor schadelijke stoffen niet in het milieu belanden. Tegelijkertijd ontstaat lokaal betaald werk in gemeenschappen waar de toestellen worden opgehaald en verwerkt.

Concreet bijdragen aan duurzaamheid

Wereldwijd groeit de berg elektronisch afval en slechts een klein deel wordt momenteel verantwoord gerecycled. Met dit circulaire model maakt Vodafone Business het voor bedrijven eenvoudig om tastbaar invulling te geven aan hun duurzaamheids- en ESG-doelstellingen. Deelname verloopt volledig automatisch, zonder extra administratie of kosten.

“Deze samenwerking laat zien hoe we circulariteit kunnen integreren in bestaande diensten, en groene voordelen kunnen gebruiken om een propositie te versterken,” zegt Joost de Kluijver, medeoprichter van Closing the Loop. “VodafoneZiggo maakt het eenvoudiger voor bedrijven om hun technologieverbruik te verduurzamen. One for One verbindt lokale afvalproblemen met de wereldwijde vraag naar IT-producten en creëert daarmee commerciële kansen.”

John van Vianen, directeur Zakelijke Markt Vodafone Business: “Wij willen ondernemers niet alleen ondersteunen in hun groei, maar ook in slim en duurzaam ondernemen. Met het One for One-programma verminderen bedrijven hun e-waste zonder extra handelingen en leveren zij direct een positieve bijdrage aan milieu én lokale werkgelegenheid. Zo maken we verduurzaming laagdrempelig en impactvol.”

Toekomst en uitbreiding

Het One for One-programma geldt in eerste instantie voor klanten met een Business Mobile Unlimited Bundle. Voor consumenten worden verschillende opties aangeboden om een telefoon duurzaam langer te gebruiken, zoals via recyclingprogramma’s en refurbished toestellen.