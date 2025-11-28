Cisco heeft een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van duurzaam productontwerp. Alle nieuwe producten en verpakkingen worden nu ontwikkeld volgens de Circular Design Principles. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat materialen hergebruikt kunnen worden, de levensduur van producten wordt verlengd en afval wordt geminimaliseerd. Daarmee ontwerpt Cisco vanaf nu 100% van haar nieuwe producten en verpakkingen volgens circulaire principes, een duidelijk bewijs dat innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.

Circular design vormt een kernprincipe binnen Cisco’s productontwikkeling. Het bedrijf hanteert een raamwerk van 25 principes die beslissingen sturen over hardware, verpakking, sourcing en repareerbaarheid. Medewerkers in de hele organisatie, van ingenieurs tot packaging designers, passen deze principes toe, ondersteund door brede executive betrokkenheid die zorg draagt voor consistente toepassing en een cultuur van duurzaamheid. Een speciaal ontwikkelde webtool beoordeelt alle nieuwe producten en verpakkingen op hun circulaire ontwerp. Alleen ontwerpen die minimaal 75% scoren worden goedgekeurd voor marktintroductie.

Het succes van circular design is concreet zichtbaar in producten zoals de Webex Room Bar, die jaarlijks meer dan 32.000 pond materiaal bespaart, voor 55% uit gerecycled plastic bestaat en volledig zonder schuimverpakkingen wordt geleverd. Met de introductie van een Sustainability Data Foundation kan Cisco de milieu-impact van producten nauwkeurig meten, inclusief de CO₂-voetafdruk, en zo de voordelen van circular design aantonen.

Voordelen voor klanten en milieu



Het belang van circular design reikt verder dan het bedrijf zelf. Producten die eenvoudig te repareren, upgraden of hergebruiken zijn, besparen grondstoffen, beperken afval en bieden klanten een langere productlevensduur en lagere kosten. Zo leverde het verwijderen van olieverf uit het Catalyst 9000-product een besparing op van $9 miljoen en een reductie van 318 ton vluchtige organische stoffen en 3.400 ton CO₂-equivalent in de periode 2020–2025.

Cisco beschouwt deze mijlpaal niet als een eindpunt, maar als het begin van een voortdurende evolutie. Het bedrijf blijft haar Circular Design Principles verder ontwikkelen, leren van ervaringen en duurzaamheid steeds dieper integreren in haar bedrijfsvoering.