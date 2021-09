CIRFOOD gaat als eerste cateraar voor EcoVadis Goud

De afgelopen tijd heeft cateraar CIRFOOD belangrijke stappen gezet op het gebied van verduurzaming. Zo werd het allereerste 100% vegetarische restaurant geopend binnen de Technische Universiteit Delft. Aan de basis hiervan ligt een nieuwe, ambitieuze duurzaamheidsstrategie die het bedrijf samen met adviesbureau Nexio Projects heeft uitgewerkt. Met deze strategie zet de cateraar in op een maatschappelijk verantwoord, CO2-neutraal, gezond én lekker aanbod. Het doel is om in 2022 het goud-certificaat van EcoVadis te halen.

Officieel opende het restaurant in de faculteit Bouwkunde in mei dit jaar zijn deuren, maar toen was de universiteit nog grotendeels gesloten vanwege de coronamaatregelen. Stefano Teatini, Head of International Procurement, is trots: “In onze nieuwe duurzaamheidsstrategie vormt ‘veggie voorop’ een belangrijk uitgangspunt. Daarmee slaan we verschillende vliegen in één klap: minder vlees betekent – bij ons in elk geval – meer groente en dus gezond eten. Het betekent ook een stap richting CO2-neutraal: als wij de dierlijke proteïnen in ons assortiment met 50 procent terugdringen, verkleint dit onze carbon footprint met 65 procent. Daarnaast hebben wij dierenwelzijn hoog in het vaandel. Voor zover we nog wél dierlijke producten verkopen, zoeken we dan ook zo veel mogelijk partners die hier serieus werk van maken.”

Op naar EcoVadis Goud in 2022

‘Veggie voorop’ combineert daarmee meerdere thema’s van de brede duurzaamheidsstrategie, die CIRFOOD samen met adviesbureau Nexio Projects heeft ontwikkeld. “We zijn begonnen met in kaart brengen waar CIRFOOD stond op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Marc Roodhuyzen de Vries, CEO van Nexio Projects. “We zijn gaan kijken wat van grootste belang is voor CIRFOOD op het gebied van milieu, ethiek, duurzaam inkopen en arbeidsomstandigheden en mensenrechten: waar komt het assortiment van CIRFOOD vandaan? Hoe duurzaam is het aanbod geproduceerd? In die nulmeting kijken we niet alleen naar het eindproduct en/of de service maar de gebieden waarop CIRFOOD het meeste impact kan maken. En we keken naar milieuaspecten, waarbij we onder meer inzoomden op het huidige wagenpark. We legden de scores op al die thema’s langs de meetlat van de internationaal gerenommeerde methodiek voor duurzaamheidsbeoordelingen van EcoVadis. CIRFOOD kwam al diep in het brons uit, een goede uitgangspositie.”

Ingebed in het DNA

Het doel is om in 2022 de EcoVadis- duurzaamheidsbeoordeling Goud te halen. Volgens Teatini is dat goed haalbaar: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in onze organisatie ingebed. Dat komt ook doordat wij van oorsprong een coöperatie van lokale ondernemers zijn, boeren vooral, die bijvoorbeeld veel belang hechten aan samenwerken, duurzaam omgaan met grondstoffen, zorg voor het landschap, stimulering van de regionale economie en eerlijke prijzen. Allemaal onderwerpen die ook onderdeel zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Roodhuyzen de Vries vult aan: “We hebben samen een vervolgtraject uitgezet om vanuit die basis door te werken naar EcoVadis Goud. Op een manier die aansluit bij het DNA van CIRFOOD. Dus niet door andere bedrijven te kopiëren, maar door goed te kijken naar wat duurzaamheid voor CIRFOOD betekent en waarmee CIRFOOD echt impact kan maken.”

Vijf duurzame pijlers voor de inkoop

Inmiddels heeft CIRFOOD al belangrijke stappen gezet. Teatini: “Dat merk je ten eerste aan onze inkoopstrategie. Die hebben we nu expliciet op vijf pijlers gebaseerd: biologisch, lokaal, duurzaam geproduceerd (bijvoorbeeld met MSC-, ASC- of FSC-keurmerk) eerlijke prijs en veganistisch/vegetarisch. Een deel van onze producten valt al onder een van deze pijlers. Zo is onze melk 100 procent biologisch en zijn al onze wegwerpartikelen FSC-gecertificeerd. De komende vijf jaar implementeren we ons ‘CIRFOOD five pillar procurement plan’ steeds verder. Een goed voorbeeld is onze koffie: we zijn een partnerschap aangegaan met Sligro Food Group voor standaard koffie die zowel organisch als Fairtrade is. Met onze koffie in de koffiebars gaan we nog een stapje verder. Daarvoor hebben we gekozen voor OR-koffie die ook nog een lokaal stempel heeft. Een ander voorbeeld is dat we overstappen op veganistisch brood geproduceerd door lokale spelers. Zo gaan we stap voor stap over naar een volledig duurzaam inkoopassortiment.”

Lekker maatschappelijk verantwoord

Ook op andere vlakken werkt CIRFOOD aan verduurzaming. Bijvoorbeeld van het wagenpark: vanaf 2025 rijden alle CIRFOOD-bedrijfswagens elektrisch, de transitie van het wagenpark start al dit jaar. De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen, onder andere met de inzet van ‘smart waste bins’ van Orbisk. De introductie van de Coca Cola Freestyle helpt ons om de strijd aan te gaan met PET. Daarnaast blijft CIRFOOD samenwerken met lokale partijen en gaat het bedrijf vooral veel meten. Om te kunnen sturen op de eigen duurzaamheid, maar ook om transparant te kunnen communiceren. Teatini: “We hebben software geïnstalleerd waarmee we per recept de CO2-uitstoot kunnen berekenen. Die gaan we straks in onze restaurants zichtbaar maken. Dat geldt ook voor de ‘Nutri-Score’, een systeem dat vandaag al in Frankrijk en België wordt gebruikt om te berekenen welk product binnen dezelfde productgroep de gezondste samenstelling heeft. Op die manier geven we onze klanten belangrijke informatie om een gezonde, duurzame keuze te kunnen maken. Maar altijd lekker. Want daar draait het uiteindelijk om.”