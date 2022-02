Op Valentijnsdag tekende een groep van ruim 10 betrokkenen een positief contract rondom de ontwikkeling van paviljoen Circuloco, een samensmelting van de woorden circulair en lokaal. Het paviljoen bij Floriade is al in aanbouw. Materialen, deuren, kozijnen en balken uit andere bouwprojecten of ontmantelde panden, zijn gebruikt voor de bouw van het Circuloco-paviljoen. Tijdens de Expo, vanaf 14 april geopend, heeft het paviljoen een podium- en showroomfunctie.

Mooi duurzaam

De showroom toont consumentenartikelen van hergebruikte materialen. ‘Er wordt afgerekend met het idee dat duurzaam stoffig zou zijn: de lokaal gemaakte woonaccessoires, gebruiksvoorwerpen en kleding die we hier tentoonstellen hebben echt een mooi design’, aldus Jim van der Wardt van Circuloco. Ook zijn er iedere dag workshops in het paviljoen. De bezoeker kan meedoen en zelf met simpele voorwerpen, die iedereen in huis heeft, een mooi gebruiksvoorwerp of kunstwerk maken. De deelnemer aan Floriade biedt tevens programmering op de thema’s circulariteit, duurzaamheid, toekomstbestendig leven, consumeren en bouwen.

Partners

Circuloco kent een indrukwekkend aantal innovatieve partners. Zo wordt er geëxperimenteerd met een groen en duurzaam dak, wordt er een circulaire keuken in bruikleen gegeven en worden de ruimtes dusdanig aangelegd dat binnen- en buitenruimte samensmelten. Naast de founding partners, bouwers en inrichters wordt Circuloco omringd door koplopers binnen de circulaire transitie die lokaal, regionaal, landelijk en zelfs internationaal hun sporen in circulariteit verdiend hebben.

Een positief contract

In een traject van meerdere maanden werd het team van 10 organisaties uitgedaagd om alle afspraken vast te leggen in een innovatief positief contract vanuit een gezamenlijke ambitie. Op de toepasselijke Valentijnsdag gingen de handtekeningen op papier. Wethouder duurzaamheid Jan Hoek, die bij het tekenmoment aanwezig was: ‘Je kunt elkaar in de ontwikkeling van dit mooie project wel aanspreken op wat je van elkaar verwacht en waar je elkaar op afrekent, maar nog veel beter is om er op basis van vertrouwen en gezamenlijke ambitie uit te komen en dit vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst. Door op een deze manier samen te werken, met oog voor de ander, kunnen we ervoor zorgen dat we de aarde niet uitputten.’

Ondertussen wordt er hard gewerkt om het paviljoen op te leveren. Circuloco kijkt uit naar de opening van Floriade op 14 april én naar de samenwerkingen die dan in volle glorie te zien zullen zijn in en om hun paviljoen.

Na Floriade Expo 2022 verhuist het paviljoen naar De Steiger in Almere Haven, waar het verder wordt ontwikkeld.