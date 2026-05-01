Circulaire mantelbuizen vormen een volwaardig alternatief voor nieuwe buizen, blijkt uit een impactrapportage van Tubefinder. Het bedrijf verzamelde praktijkervaringen met de toepassing van ruim 500 kilometer aan buizen en berekende de milieu-impact. Daaruit blijkt dat ze voldoen aan alle EMVI-criteria en duurzaamheidsdoelstellingen.

Het onderzoek laat zien dat deze buizen in aanbestedingen kunnen worden ingezet om extra EMVI-punten te behalen. Inmiddels zijn ze toegepast in meerdere grote projecten, zoals de aanleg van een 15,4 kilometer lang middenspanningstracé bij Driebruggen en in Zuidoost-Beemster, waar bij de elektrificatie van een productiebedrijf in totaal 27,7 kilometer is gebruikt.

De buizen zijn geleverd door Tubefinder, dat zich specialiseert in circulaire HDPE-buizen. Deze zijn inmiddels ingezet bij projecten voor netbeheerders als Enexis, Liander en Stedin.

Volgens berekeningen van Tubefinder heeft de toepassing van de eerste 500 kilometer buis geleid tot een besparing van 3.200 ton CO₂ en 37 miljoen liter water. Deze cijfers zijn gebaseerd op onafhankelijke Life Cycle Assessments (LCA’s) en Environmental Product Declarations (EPD’s).

De buizen worden geleverd onder de naam Circulartube KiwaGreen en bestaan voor 70 tot 90 procent uit gerecycled kunststof. Deze fossielarme HDPE-buizen zijn breed toepasbaar, onder meer in de grond-, weg- en waterbouw, rail, industrie, telecom en energie-infrastructuur.