Het hipste kantorendistrict van München – het Werksviertel – krijgt met MONACO een kleurrijke en duurzame uitbreiding. Het wordt niet alleen een opvallend en stedelijk kantoorgebouw, maar ook een architectonisch pioniersproject op het gebied van circulaire economie. Ongeveer 20.000 gevelpanelen van gerecycled kunststof – geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Pretty Plastic – maken het gebouw tot het eerste Duitse voorbeeld van een circulair gevelmateriaal dat internationaal steeds meer erkenning krijgt.

Circulair design – van Eindhoven via Engeland naar München

Pretty Plastic bekleedde eerder de gevel van het nationale zwemcentrum De Tongelreep in Eindhoven met meer dan 30.000 tegels – een mijlpaal in upcycling. Ook internationaal groeit de erkenning. Het met Pretty Plastic beklede vogelobservatiecentrum Whitburn Coastal Conservation Centre in Groot-Brittannië ontving onlangs de prestigieuze RIBA Award – de ‘Oscar’ van de architectuur – vanwege de harmonieuze inpassing in de natuurlijke omgeving en de krachtige boodschap van duurzaam bouwen. Momenteel wordt de geveltegel gepresenteerd in een tentoonstelling over duurzaam bouwen in de Bundeskunsthalle in Bonn.

“Het idee om oude afvoerbuizen, regenpijpen en kunststof kozijnen om te vormen tot duurzaam bouwmateriaal vindt gehoor in heel Europa. In München – en daarmee voor het eerst in Duitsland – krijgen de kunststof tegels een prominente rol in een kantoorgebouw met meerdere verdiepingen. Een krachtig statement voor duurzaam bouwen op grote schaal,” aldus Hajo Reinders, managing director en partner van Pretty Plastic.

Van streetart naar stadssculptuur

Het ontwerp van MONACO komt van het Nederlandse architectenbureau MVRDV, dat al eerder met het project WERK12 in het Werksviertel opzien baarde. De tweedelige gevel van MONACO – gerecyclede bakstenen uit sloopwoningen aan de ene zijde, Pretty Plastic-tegels aan de voorzijde – onderstreept de vooruitstrevende rol van MVRDV op het gebied van duurzame architectuur. De combinatie van streetart-erfgoed in de wijk met moderne esthetiek leidt tot een krachtig visueel statement voor de circulaire economie. De gevelpanelen lopen over in zorgvuldig op elkaar afgestemde kleurtinten en geven het gebouw een sculpturale uitstraling die ver uitstijgt boven functionele architectuur.

Sven Thorissen, directeur van Studio DAS bij architectenbureau MVRDV omschrijft het als volgt:

“Met MONACO hebben we gekozen voor een ontwerp dat de tijdgeest weerspiegelt. Het Werksviertel trekt een internationaal publiek en internationale bedrijven aan. De kleurrijke uitstraling verwijst naar het verleden van het gebied als kunst- en cultuurwijk. De grotendeels gerecyclede gevel, met haar genuanceerde kleurstelling, geeft het gebouw karakter en vormt een statement voor de toekomst in de stedelijke ruimte. We willen laten zien dat duurzaamheid en design elkaar niet uitsluiten.”

De weg naar dit project was niet eenvoudig. Het gebruik van Pretty Plastic-geveltegels in een nieuwbouwproject van deze omvang stelde de Duitse autoriteiten voor nieuwe uitdagingen. Er waren uitgebreide brandveiligheidstesten, complexe compenserende maatregelen en aanvullende vergunningen nodig. Ook de kosten lagen hoger dan die van conventionele gevelmaterialen – een bewuste keuze, zoals Andreas Wißmeier, directeur van Rock Capital Group, benadrukt: “Als we echt willen dat duurzame oplossingen doorbreken, hebben we voorbeelden als dit nodig. De meerkosten nemen we bewust voor onze rekening – uit overtuiging, omdat verandering altijd begint bij degenen die durven.”

Voor Pretty Plastic markeert het project een belangrijke stap in de DACH-regio. De samenwerking met MVRDV en Rock Capital heeft nu al internationale aandacht getrokken. “De gevel van MONACO wordt in 2027 voltooid – maar nu al is duidelijk: dit gebouw heeft de potentie om het debat over duurzame materialen in Duitsland een nieuwe impuls te geven,” aldus Nadja Buntebardt van Rock Capital Group, die momenteel in gesprek is met toekomstige huurders over de circa 4.600 vierkante meter kantoorruimte met daktuinen en terrassen.