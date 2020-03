Circulaire fiets verovert markt

DutchFiets presenteert de ultieme circulaire kunststoffiets 3.0 uit volledig herbruikbaar kunststof. De fiets is een ontwerp van Johannes Alderse Baas. Tijdens zijn studie Werktuigbouwkunde (her)ontdekte hij het bijzondere materiaal dat zich dankzij zijn herwinbare eigenschappen uitstekend leent voor toepassing in de door hem ontwikkelde fiets. Diverse verplichte stress-tests doorstond de fiets op alle onderdelen glansrijk. Onlangs introduceerde DutchFiets de fiets exclusief tijdens de Week van de circulaire economie en vandaag gaan de laatste 30 campagnedagen in van de voorverkoop via crowdfunding.

De fiets maakt geen onderscheid tussen de sexen, tussen klein of groot of tussen dik en dun want de fietsen van DutchFiets zijn gewoon voor iedereen met het nieuwe ‘one-size fits all’ ontwerp. Ook is er een e-bike versie van de Dutchfiets 3.0!

Kunststof en milieu

Kunststofafval behoort voor DutchFiets uitdrukkelijk tot het verleden want het vormt de grondstof voor de fietsen. Iedere fiets die is ‘uitgereden’, krijgt bij DutchFiets een nieuw leven omdat letterlijk ieder onderdeel herbruikbaar is. Voor dit doel is een statiegeldregeling in het leven geroepen die de fiets een vaste restwaarde geeft en die voorkomt dat de fiets bij het oud vuil terecht komt. Middels een slimme chip kan het materialenpaspoort van elk onderdeel worden uitgelezen, alsook het digitale onderhoudsboekje.

Wat ook tot het verleden behoort zijn lange en milieubelastende reizen uit het Verre Oosten want vrijwel alle onderdelen komen van Nederlandse bodem en de fiets wordt door Nederlandse vakmensen geassembleerd. De fiets kent bovendien een aanzienlijk lagere ecologische voetafdruk dan de traditionele fiets uit ijzer. Hergebruik kost weinig, bovendien hernieuwbare, energie.

Je eigen circulaire fiets van eigen plasticafval

Naast de introductie van het 3.0 model start DutchFiets met het aanbieden van een traject waarin het specifieke kunststofafval van klanten wordt omgezet in een fiets en/of onderdelen daarvan. Stelt u zich bijvoorbeeld eens voor dat de plastic flesjes uit de trein, straks de nieuwe OV-fiets vormen. Het circulaire en bovendien maatschappelijk verantwoorde concept wordt compleet gemaakt door productie met zonne-energie en assemblage bij een talentbedrijf.

De fiets maakt geen onderscheid tussen de sexen, tussen klein of groot of tussen dik en dun want de fietsen van DutchFiets zijn gewoon voor iedereen met het nieuwe ‘one-size fits all’ ontwerp.

Maak de realisatie van de circulaire fiets mogelijk en bestel via crowdfunding in de voorverkoop

U kunt de daadwerkelijke realisatie van de circulaire fiets 3.0 mogelijk maken door één of meerdere fietsen te bestellen in de voorverkoop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanschaf van mallen. DutchFiets introduceert de DutchFiets 3.0 door middel van een voorverkoopcampagne via Kickstarter. De fiets is in deze voorverkoop geheel toegankelijk voor consumenten en bedrijven. De levering van de fietsen vindt in december plaats. Het bestellen in onze crowdfunding campagne levert aantrekkelijke voordelen op met fikse kortingen.

Specificaties