Vanochtend vroeg bereikten het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord over nieuwe EU-regels voor circulariteit die de gehele levenscyclus van voertuigen bestrijken, van ontwerp tot de uiteindelijke verwerking aan het einde van hun levensduur.

Verbeterd voertuigontwerp en gebruik van gerecyclede materialen

Volgens het overeengekomen ontwerp moeten alle nieuwe voertuigen zo worden ontworpen dat zoveel mogelijk onderdelen en componenten gemakkelijk kunnen worden verwijderd door erkende verwerkingsbedrijven.

De medewetgevers kwamen overeen dat het plastic dat in elk nieuw voertuigtype wordt gebruikt, binnen zes jaar na de inwerkingtreding van de regels minimaal 15% gerecycled plastic moet bevatten en binnen tien jaar 25%. 20% van deze doelstellingen moet worden bereikt door in het betreffende voertuigtype plastic te verwerken dat is gerecycled uit afgedankte voertuigen of uit onderdelen en componenten die tijdens de gebruiksfase uit voertuigen zijn verwijderd (“gesloten kringloop”).

Ze kwamen ook overeen dat de Commissie, na afronding van haalbaarheidsstudies, doelstellingen moet vaststellen voor gerecycled staal en aluminium (twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening). De haalbaarheid van het vaststellen van aanvullende doelstellingen voor gerecyclede kritieke grondstoffen zal eveneens worden onderzocht.

Overdracht van eigendom van gebruikte voertuigen binnen de EU

De overeenkomst bevat een reeks vereisten waaraan moet worden voldaan bij de overdracht van eigendom van gebruikte voertuigen, zonder burgers onnodig te belasten. De documentatie die vereist is wanneer een economische operator een voertuig verkoopt aan een natuurlijke of rechtspersoon, bestaat uit een beoordeling dat het voertuig geen afgedankt voertuig is of een geldig keuringsbewijs. Een natuurlijke persoon hoeft deze documentatie alleen te overleggen als het voertuig als total loss wordt beschouwd of als de verkoop uitsluitend online plaatsvindt.

Strengere regels voor de verwerking van afgedankte voertuigen en betere handhaving

Drie jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe regels krijgen fabrikanten een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid, wat betekent dat zij de kosten moeten dekken voor de inzameling en verwerking van voertuigen die het einde van hun levensduur hebben bereikt.

Er gelden specifieke eisen voor de verplichte verwijdering van bepaalde onderdelen en componenten, evenals van vloeistoffen en gevaarlijke stoffen, vóór het versnipperen of verdichten. Nationale autoriteiten zijn verplicht inspectiestrategieën te ontwikkelen om illegale activiteiten tijdens de inzameling, verwerking en export van afgedankte voertuigen op te sporen.

Versterking van de exportregels voor gebruikte voertuigen

Om de illegale verwerking en export van afgedankte voertuigen te voorkomen en het probleem van “vermiste voertuigen” aan te pakken, zijn de onderhandelaars een exportverbod voor niet-wegwaardige voertuigen overeengekomen (van toepassing vijf jaar na de inwerkingtreding van de regeling). De overeenkomst verduidelijkt de criteria die bepalen wanneer een gebruikt voertuig als afgedankt voertuig kwalificeert, evenals de benodigde documentatie voor de douaneautoriteiten.

Mederapporteurs Jens Gieseke (EPP, DE) van de commissie Milieu en Paulius Saudargas (EPP, LT) van de commissie Interne Markt verklaarden: “We zetten belangrijke stappen om de transitie van de automobielsector naar een circulaire economie te stimuleren. We bevorderen de grondstoffenzekerheid, beschermen het milieu en zorgen voor duurzaamheid. Om de industrie niet te overbelasten, hebben we realistische doelstellingen vastgesteld en gezorgd voor minder bureaucratie en eerlijkere concurrentie.”

Volgende stappen

De voorlopige overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door zowel het Parlement als de Raad voordat de nieuwe regels van kracht kunnen worden.