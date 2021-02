Circulaire doorbraak matrasrecycling in nieuwe fabriek RetourMatras

RetourMatras opent later dit jaar in Lelystad een nieuwe fabriek met innovatieve recyclingactiviteit voor matrassen. In deze fabriek past RetourMatras een nieuwe techniek toe waarmee het schuim uit oude matrassen volledig gerecycled kan worden tot een grondstof voor nieuw schuim: een grote stap richting een volledig circulair matras. Het is voor het eerst dat deze technologie op commerciële schaal op door consumenten afgedankte matrassen wordt toegepast. Deze circulaire doorbraak is het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling door Ikano Industry (matrassenproducent van IKEA) en laat zien hoe samenwerking binnen de gehele keten de sleutel is naar een circulaire economie. De nieuwe fabriek is gefinancierd door Ingka Investments (de investeringstak van Ingka Group, de grootste franchisenemer van het merk IKEA), Ikano Industry en Renewi. Met de investering in de nieuwe recyclingtechnologie dragen deze partijen bij aan de mogelijkheid tot het recyclen van alle onderdelen van matrassen. Dit is noodzakelijk voor de overgang naar een volledig circulaire economie.

Nieuwe technologie

De nieuwe RetourMatras-fabriek zal jaarlijks het schuim van meer dan 200.000 afgedankte matrassen omzetten in polyol, de belangrijkste bouwsteen voor nieuw schuim. Op dit moment verwerkt RetourMatras 90% van de onderdelen van oude matrassen tot nieuwe grondstoffen voor onder andere isolatiemateriaal. Door de nieuwe recyclingtechnologie toe te voegen, kan straks ook het schuim uit oude matrassen worden verwerkt tot grondstof voor nieuw schuim in matrassen of andere schuimproducten, zoals banken of stoelen. In combinatie met de al bestaande recyclingmogelijkheden voor de andere onderdelen van matrassen, kan nu elk onderdeel van oude matrassen worden hergebruikt voor nieuwe matrassen. De investering van Ingka Investments, Ikano Industry en Renewi in de nieuwe techniek, is een grote stap in de ontwikkeling van een betaalbaar circulair matras. De investering helpt IKEA bij het behalen van haar doel om in 2030 volledig circulair te zijn, waarbij het bedrijf 100% hernieuwbare of gerecyclede materialen in haar producten gebruikt.

Verantwoordelijkheid binnen de keten

IKEA is in Nederland veruit de grootste producent van matrassen. Dat brengt de verantwoordelijkheid met zich mee bij te dragen aan de volledige recycling van matrassen, vindt het Zweedse woonwarenhuis. Ingka Investments deed in 2019 ook al een investering in RetourMatras. Hiermee kon de recyclingcapaciteit van RetourMatras worden uitgebreid tot 1 miljoen matrassen per jaar – een bijdrage aan de oplossing van het grote maatschappelijke probleem dat matrassen in de afvaloven belanden. In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen afgedankt. IKEA nam samen met Auping, Beter Bed, Swiss Sense en Hilding Anders het initiatief voor de ‘Vrijwillige Producenten Verantwoordelijkheid’ – waarmee alle producenten uit de hele sector verplicht worden om de recycling van matrassen op zich te nemen. In 2028 moet 75% van de matrassen in Nederland gerecycled worden.

Stevige uitbreiding capaciteit

Naast de extra fabriek die later dit jaar in Lelystad opent, heeft RetourMatras momenteel drie matrasrecyclingfabrieken in Nederland – in Alphen aan den Rijn, Lelystad en Uden. Door de investeringen kunnen er ook nog een vierde fabriek in Nederland (in Etten-Leur) en een eerste fabriek in België worden geopend. Hierdoor kan RetourMatras verder opschalen en meer dan 1,5 miljoen matrassen per jaar duurzaam recyclen in België en Nederland.