Circulair zeeppakketje tegen verspilling

Nu de maatregelen voor het Coronavirus zijn versoepeld, komt het toerisme weer op gang. Juttersgeluk bundelt haar krachten met Liefs uit Zandvoort in de campagne ‘Our way to a cleaner Zandvoort’. Via deelnemende B&B’s in de regio Zandvoort worden circulaire zeeppakketjes met een duurzame boodschap verspreid aan bezoekers en toeristen.

Het gebruik van plastic verpakkingen van zeepproducten levert veel overtollig afval op. Plastic verteert niet en komt ook vaak in zee terecht. “Samen met lokale B&B’s willen we bezoekers en toeristen stimuleren om duurzame(re) keuzes te maken.” zegt Lonneke Wejden van Juttersgeluk. “Een plasticvrij zeepje met een zeepbakje van hergebruikt strandplastic is een kleine stap met grote gevolgen voor de verspilling van grondstoffen.”

Circulair zeeppakketje/circular soapkit

Nu het sociale upcycle atelier van Juttersgeluk haar werkzaamheden op locatie weer kan hervatten, is de productie van de zeeppakketjes volop in gang gezet. Het zeepbakje is gemaakt van gejut plastic, versnipperd en omgesmolten. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Merel van Precious Matters. De grondstof bepaalt de kleur van het product. Het zeegroene zeepbakje is bijvoorbeeld gemaakt van visnetten. De biologische zeep is gemaakt van reststroom olijfolie en het wikkel is van gerecycled papier waarin bloemzaadjes zijn verwerkt. Op het wikkel staan tien easy-ecotips om zelf bij te kunnen dragen aan een duurzame wereld.

Our way to a cleaner Zandvoort

B&B’s kunnen ambassadeur worden van ‘Our way to a Cleaner Zandvoort’ door zeeppakketjes in te kopen bij Stichting Juttersgeluk. Zo verspreiden zij de zeeppakketjes en daarmee het duurzame gedachtegoed onder hun gasten.

Kijk hier voor meer informatie.