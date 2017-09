Circulair paviljoen Circl in Amsterdam officieel geopend

Circl, de nieuwe circulaire ontmoetingsplaats op de Zuidas, heeft haar deuren officieel geopend. Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO, verrichtte vandaag de openingshandeling. Circl is een initiatief van ABN AMRO. De bank heeft dit pand circulair ontwikkeld en gebouwd om de opgedane kennis te delen en klanten goed over circulariteit te kunnen adviseren. ABN AMRO heeft haar ervaringen vastgelegd in het vandaag verschenen rapport ‘Toekomstbestendig vastgoed bouwen: Aan de slag met circulaire verdienmodellen’. Ook beschrijft de bank haar visie op kansen die de circulaire economie biedt in de bouw- en vastgoedsector en nieuwe verdienmodellen daarin.

In een circulaire economie staat hoogwaardig hergebruik van materialen centraal en bestaat er nauwelijks afval. In de ontwerpfase is nagedacht over montage in de bouw en demontage na gebruik. Bijna alle gebruikte materialen in Circl zijn eerder gebruikt, demontabel en opnieuw te gebruiken. Zo heeft ABN AMRO met haar medewerkers 16.000 oude spijkerbroeken ingezameld, die als isolatiemateriaal in het plafond zijn verwerkt. De vergaderruimtes zijn omgeven met kozijnen die zorgvuldig zijn gedemonteerd uit oude kantoren die zijn gesloopt. Het meubilair in Circl is eerder door ABN AMRO gebruikt en hersteld. Op het dak liggen 500 zonnepanelen die voor energie zorgen. In het pand wordt geen wisselspanning maar gelijkstroom gebruikt, zodat energieverlies door omzetting beperkt wordt.

Circulair gebruik

In Circl zijn naast vergaderruimtes een restaurant, een rooftop bar en een expositieruimte gevestigd. Allen openbaar toegankelijk. Het circulaire karakter gaat verder dan het gebouw alleen. Medewerkers van Circl dragen bedrijfskleding gemaakt van oude petflessen en in de horeca werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien vinden er in Circl lezingen en bijeenkomsten plaats. Maatschappelijke en economische vraagstukken staan daarin centraal, waaronder nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de circulaire economie.

Verduurzaming

Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO: ‘Circl sluit perfect aan bij de duurzaamheidsambities van ABN AMRO, genaamd Missie 2030. Daarmee zet de bank vol in op verduurzaming van woningen en kantoren waarvoor ze leningen heeft verstrekt en wil ze deze in 2030 naar gemiddeld energielabel A hebben gebracht. Door circulaire verdienmodellen toe te passen en te faciliteren willen we nog meer bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving.’

Eerste volledig circulaire economie

De Rijksoverheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig draait op herbruikbare grondstoffen. Het is een lange en uitdagende weg, maar ABN AMRO heeft er vertrouwen in dat Nederland de eerste volledige circulaire economie gaat vormgeven. Een (tussen) doelstelling is een daling van 50 procent in het gebruik van primaire grondstoffen tot 2030. Het wordt een flinke uitdaging om bij een gelijk bouwvolume een daling van 30 miljoen ton primair bouwmateriaal te realiseren tot 2030. Al het bouwafval zal als circulaire input moeten dienen, van steen tot gruis. Het is van belang dat de overheid, het bedrijfsleven en consumenten zich daar gezamenlijk voor inzetten.

De bouw- en vastgoedsector is een grondstof en energie intensieve sector. Dat zijn twee punten die het verschil maken bij verduurzaming. Met het hergebruiken of upcyclen van (bouw)afval, meer biomassa toepassingen en het circulair bouwen, vermindert de uitstoot en wordt minder beslag gelegd op schaarse grondstoffen. Met de bouw van Circl heeft ABN AMRO ervaren welke kansen daar liggen, hoeveel creativiteit en oplossingen er al bestaan, maar ook waar de praktijk weerbarstig is.