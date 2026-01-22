Hendriks en NXT Building komen met circulair beton dat 57% minder CO2 uitstoot dan de meest ambitieuze waarde die het Betonakkoord voor 2026 voor koplopers heeft gedefinieerd. Een reuzenstap voorwaarts in de verduurzaming van beton. De prestaties van NXT Concrete zijn onafhankelijk getoetst en het circulair beton is sinds kort met een categorie 1-milieuverklaring opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Daarmee zijn de milieuprestaties niet alleen transparant en verifieerbaar maar ook direct toepasbaar in MPG-berekeningen.

Met NXT Concrete laten Hendriks en NXT Building zien dat circulair beton niet alleen technisch en economisch haalbaar is, maar ook aantoonbaar bijdraagt aan het verlagen van de milieu-impact van gebouwen. De twee bedrijven vonden elkaar in hun ambitie om de bouwsector duurzamer te maken. Hendriks als bedenker, bouwer en beheerder van duurzame gebouwen en NXT Building als producent van circulaire en biobased bouwmaterialen. “Wat de een maakt, wordt door de ander in projecten daadwerkelijk toegepast en zo zorgen we samen voor een snelle opschaling“, vertelt bestuurder Vincent Hendriks. Carl Dolmans, directeur Bouwen, vult aan: “Bij Hendriks is circulair beton inmiddels de standaard, altijd, in elk project.”

Indrukwekkende cijfers

Het circulaire beton van NXT Building is vanaf 2023 op de markt. Sinds oktober 2025 is voor NXT Concrete een milieuproductverklaring beschikbaar, die inzicht geeft in het vervuilend effect op de omgeving (mens, grond, lucht en water). De bijbehorende levenscyclusanalyse (LCA), verplicht voor een plekje in de hoogste categorie van de Nationale Milieudatabase, laat indrukwekkende cijfers zien. Zeker in vergelijking met regulier beton. Zo bedraagt de CO2-uitstoot van NXT Concrete slechts een vijfde van die van regulier beton (54,84 CO2-eq versus 271,71). Het aandeel hergebruikte en toekomstig te hergebruiken grondstoffen in NXT Concrete is met een Material Circularity Index (MCI) van 86% bijna twee keer zo hoog als bij traditioneel beton (48%).

De MilieuKostenIndicator (MKI), de prijs om de negatieve impact op het milieu ’terug te betalen’, is 69% lager dan bij regulier beton (€7,15 per m3 versus €22,72). Leggen we dit langs de MKI-verlagingsafspraken uit het Betonakkoord voor 2026, dan scoort NXT Concrete bijna de helft lager* dan de koploperwaarde, de meest ambitieuze doelwaarde die door de betonsector en overheid is afgesproken. Daarmee lopen Hendriks en NXT Building dus ver vooruit op de benchmarkgetallen voor best presterende producten.

Waarom NXT Concrete zo goed scoort

De gunstige milieuprestaties zijn het resultaat van een combinatie van maatregelen:

Gebruik van 100% gerecyclede toeslagstoffen. Zand en grind worden volledig gewonnen uit geoogst betonpuin en hoogwaardig gescheiden met de NXT Separator.

Gebruik van CEM III/B-cement Door het lage klinkeraandeel en hoge aandeel gerecyclede bestanddelen is aanzienlijk minder nieuwe grondstof nodig.

Minimale verspilling van water en grondstoffen Met een volledig elektrische volumetrische betonwagen wordt beton pas op locatie en exact op maat geproduceerd. Dit voorkomt vrijwel alle verspilling; het theoretische verlies bedraagt slechts 0,26%.

Volledig elektrisch transport en mengproces

Substantiële bijdrage aan MPG-verlaging

“Beton blijft ook in de toekomst een belangrijk bouwmateriaal”, stelt Carl Dolmans vast. “Denk aan funderingen. Daar is niet zomaar een alternatief voor. Dan kun je maar beter zorgen dat het beton zo duurzaam mogelijk is. Het gaat toch al snel om veel massa, dus de impact die je maakt met circulair beton is aanzienlijk.” De cijfers uit de Nationale Milieudatabase vertalen zich direct naar een lagere MPG-score. NXT Concrete heeft een MPG-bijdrage van 0,1, tegenover 0,3 voor traditioneel beton. Daarmee levert circulair beton een substantiële bijdrage aan het voldoen aan de MPG-eisen, die medio 2026 voor diverse gebouwtypen worden aangescherpt.

Blik op de toekomst

Hoe kijken Vincent Hendriks en Carl Dolmans naar de toekomst van circulair beton? “Wij verwachten dat steeds meer bouwers het gaan toepassen, omdat het een hele betaalbare manier is om de MPG te verlagen”, aldus Vincent Hendriks ”NXT Concrete is niet duurder dan traditioneel beton. Schaalvergroting zal de prijsverschillen verder laten kantelen ten gunste van circulair beton. Natuurlijk blijven we ook productverbeteringen onderzoeken om de MKI verder te verlagen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan verlaging van het aandeel cement door gebruik van vulstof dat gewonnen is uit betonpuin en alternatieve bindmiddelen.”

Als de bouwsector massaal overstapt op circulair beton is er dan voldoende betonpuin voorhanden? Daar is Vincent niet zo bang voor. “Onze opslaglocaties zijn goed gevuld. Ik zie ook steeds meer gemeentes die sturen op hoogwaardig hergebruik van primaire grondstoffen en dat vastleggen in beleidskaders. Bijvoorbeeld de gemeentes Oss en Nijmegen zijn op dat punt goed bezig. Zelf geven we natuurlijk ook het goede voorbeeld. Onze eigen projecten slopen we bij Hendriks altijd circulair. Met dit soort initiatieven zal de beschikbaarheid van betonpuin bestemd voor upcycling in circulair beton verder groeien.”