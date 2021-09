Circle Economy wint tweede editie van rb2’s Dream Team wedstrijd

Circle Economy heeft dit jaar de Dream Team wedstrijd van rb2 gewonnen. De komende maanden gaat een team van rb2 consultants, architecten en developers aan de slag met een nieuwe self-assessment tool voor deze impact organisatie uit Amsterdam. Circle Economy heeft als missie om wereldwijd circulariteit te verdubbelen voor 2032. De circulaire economie wordt gezien als krachtig middel om klimaatverandering tegen te gaan. Onze self-assessment tool, een vernieuwd, technisch complex product, zal bijdragen aan het versnellen van circulariteit onder MKB-bedrijven overal ter wereld.

Digitaal opschalen om circulariteit-doelen te realiseren

91% van de materialen die onze huidige economie gebruikt, wordt momenteel verspild. Ambitieuze duurzaamheidsdoelen, zoals die van Circle Economy zijn dus nodig. Door hun expertise via een digitaal platform beschikbaar te maken, wil de stichting nog veel meer bedrijven, instituties en overheden bereiken met hun ervaring en kennis.

“Toen rb2 ons belde om te vertellen dat we de rb2 Dream Team wedstrijd hadden gewonnen, was het even stil aan de lijn. We konden niet geloven dat wij als stichting zoiets moois zouden kunnen winnen. We zijn vereerd. We zijn blij. We zijn dankbaar. Onze missie is om wereldwijd de circulariteit te verdubbelen en dat kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we partners nodig. Een partner als rb2 helpt ons enorm. We zullen met trots het aanstaande product uitrollen naar MKB’ers over de hele wereld.” – Ivonne Bojoh, Head of Digital bij Circle Economy.

“We zijn ontzettend blij dat we, net als bij de eerste editie, een mooi, technisch uitdagend en innovatief idee gaan realiseren. Circle Economy is een prachtige organisatie die de wereld een stuk beter wil maken en daar dragen we graag ons steentje aan bij. We kijken ernaar uit om dit project samen met het team van Circle Economy op te pakken.” – Dennis van Marle, CEO bij rb2.

Over Circle Economy

Circle Economy is een impact organisatie, opgericht om welvaart voor iedereen te creëren binnen de grenzen van onze planeet. We combineren onderzoek, data en digitale tools voor maatschappelijk belang. Met de natuur als onze mentor ondersteunen we bedrijven, steden en landen om circulariteit te versnellen met praktische oplossingen. De stichting heeft een internationaal team van gepassioneerde experts, gevestigd in Amsterdam. https://www.circle-economy.com

Over de Dream team wedstrijd

Het idee van de Dream Team wedstrijd is tijdens de Corona-crisis in 2020 ontstaan. rb2 CEO Dennis van Marle wilde ondernemers en innovatieve, creatieve professionals helpen om juist in uitdagende en onzekere tijden hun digitale dromen waar te blijven maken. Als prijs stelt rb2 drie maanden lang een ‘dream team’ beschikbaar om de technische, digitale droom van de winnaar te realiseren.

Over rb2

rb2, de nummer 1 in de Emerce100 Digital Production Agencies, is een technisch development bureau dat vraagstukken van klanten vertaalt naar technische oplossingen en deze tevens ontwikkelt / integreert. Met in totaal 60 vakmensen is rb2 in staat om multidisciplinaire en

schaalbare klantteams samen te stellen. Onshore begeleiding met IT-Architecten, Lead developers en Delivery Managers vanuit Nederland, aangevuld met offshore development teams in Portugal, China en Nigeria. rb2 is een vertrouwde partner voor greenfield ontwikkelingen. Daarnaast begeleidt en implementeert rb2 ook e-commerce-, loyalty-en subscription-platformen. Voor meer informatie, bezoek www.rb2.nl.