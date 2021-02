Chainable wint Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

Met ‘de eerste echte circulaire keuken’ ging Chainable uit Gilze vandaag naar huis met zowel de jury- als de publieksprijs van de eerste editie van de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20. Zij winnen een bedrag van € 5000 en krijgen twee dagen begeleiding vanuit de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Chainable levert de eerste echte circulaire keuken. Een Brabants product, speciaal ontworpen voor woningcorporaties en institutionele beleggers. Co-Founder Jordy van Osch is trots: “Geweldig dat we deze eer een erkenning krijgen. Het is een mooi compliment dat laat zien dat we in de goede richting werken. Circulariteit is de toekomst en het is noodzaak om nu door te pakken.” Het bedrijf is jong en ambitieus: “Chainable streeft naar een circulaire, sociaal inclusieve en duurzame wereld. We zijn nu een jaar onderweg. De eerste keukens hebben we in november 2020 in Boekel in Noord-Brabant geïnstalleerd. Dat was ons eerste pilotproject. Komend jaar installeren we al 750 keukens.“

Juryvoorzitter Jacqueline Cramer was onder de indruk van Chainable: “Het is een heel goed concept. Het is echt circulair en dat ze dat weten te doen mét woningcorporaties, zodat huurders er ook beter van worden, is geweldig. Zo wordt iedereen er beter van.”

De bekendmaking vond op 2 februari plaats tijdens een speciale live-uitzending ter gelegenheid van de Week van de Circulaire Economie. De volledige top 20 kwam aan bod in korte filmpjes die de genomineerden zelf hadden opgenomen. De vijf beste inzendingen mochten hun innovaties pitchen. Daarna kreeg de jury de gelegenheid vragen te stellen. Op basis daarvan is de uiteindelijke winnaar kozen. Tijdens de uitzending kreeg het talrijk aanwezige publiek de kans om te stemmen en zo te beslissen over de publieksprijs.

Over de Brabantse Circulaire Innovatie Top 20

De Brabantse Circulaire Innovatie Top 20 brengt initiatieven voor het voetlicht die tot de verbeelding spreken en laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Noord-Brabant. De organisatie is in handen van VNO-NCW Brabant Zeeland, i.s.m. de provincie Noord-Brabant, de BOM en ABN Amro. In Brabant werkt VNO-NCW Brabant Zeeland samen met deze partijen aan een versnellingsprogramma om ondernemers die circulair willen ondernemen, te ondersteunen.