Tijdens de Nationale Conferentie Brede Welvaart 2025 zijn de Chief Value Officer van het Jaar Awards uitgereikt aan de 3 meest impactgedreven CFO’s van Nederland van 2025. Deze vooruitstrevende CFO’s ontvingen deze prestigieuze titel voor hun leiderschap op het gebied van duurzaamheid en impact. Werner Schouten, directeur Impact Economy Foundation: “Deze koplopers laten zien dat ze een grote impact winstgevend kunnen maken.” De Chief Value Officers van 2025 zijn: Arnold Mars (CFO AFAS), Jasper de Wit (CFO Haskoning) en Marike Bonhof (CFO Ymere).

Sturen op Echte Winst

De winnaars laten zien hoe je als CFO duurzaamheid en maatschappelijke waardecreatie kunt borgen tot in de haarvaten van een organisatie. Ze tonen leiderschap door impact centraal te stellen in hun investeringsbeslissingen, strategieën en verdienmodellen. Zo zorgen ze ervoor dat goed ondernemen samengaat met winst voor het klimaat, biodiversiteit en de mensen waar ze mee werken. Schouten: “Deze CVO’s sturen op de True Profit, de echte winst met een zo hoog mogelijke bijdrage aan het welzijn in de samenleving.”

Wat deze CVO’s ook bijzonder maakt, is hun inzet op samenwerking. Ze nemen medewerkers, andere bedrijven en ketenpartners mee in hun missie om de standaard voor impact en duurzaamheid in hun sector te verhogen. Hun ambitieuze visie, strategische scherpte en vastberadenheid om werkelijke verandering voor de samenleving te realiseren, maken hen de terechte winnaars van deze prestigieuze erkenning.

Juryvoorzitter Barbara Baarsma: “Wat deze drie winnaars verbindt, is hun leiderschap dat aanzet tot concrete acties om te verduurzamen. Zij laten zien dat het mogelijk is om, ondanks de uitdagingen van deze tijd, daadwerkelijk het verschil te maken voor mens, maatschappij en milieu.”

Selectieproces

Het selectieproces voor de CVO van het Jaar Award was grondig en zorgvuldig. Vanaf maart 2025 konden CFO’s van bedrijven met meer dan 250 medewerkers worden genomineerd. Dit jaar zijn 77 impactgedreven CFO’s uit diverse sectoren waaronder de IT-sector, vastgoed, de voedingsmiddelenbranche en de financiële sector genomineerd voor de award. Uit deze nominaties heeft een hoogwaardige jury, bestaande uit Barbara Baarsma (Chief Economist PwC & hoogleraar toegepaste economie UvA), Vincent Timmers (Partner Ebbinge), Jaap Winter (Partner bij Phyleon Leadership & Governance), Hanneke van de Vijfeijke (Programmamanager Royal BAM Group), Josefien Kursten (CFO UMC Utrecht) en Adrian de Groot Ruiz (CEO Impact Institute), de top 10 kandidaten samengesteld.

Vervolgens is verdiepend onderzoek gedaan naar deze kandidaten, waarbij jaarverslagen, duurzaamheidsrapportages, media-artikelen en interviews met referenten werden geanalyseerd. Op basis van dit onderzoek zijn 5 impactgedreven CFO’s uitgenodigd voor een jury-interview. Na deze gesprekken heeft de jury de 3 winnaars van de Chief Value Officers van 2025 gekozen.

Voor meer informatie en het juryrapport, ga naar: www.cvosvanhetjaar.nl

Over de Chief Value Officer van het Jaar Award

De Chief Value Officer van het Jaar Award is de jaarlijkse prijs voor de meest impactgedreven CFO’s van Nederland. Deze financiële leiders zetten de stap van Chief Financial Officer naar Chief Value Officer (CVO) door maatschappelijke impact een belangrijke plaats te geven in hun strategie, beslissingen en manier van werken. Een CVO kijkt verder dan alleen financieel resultaat. Deze nieuwe generatie CFO’s geeft ook prioriteit aan maatschappelijke waarde – zoals sociale, menselijke en natuurlijke impact – en neemt dit mee in elke beslissing. Deze prijs zet deze vernieuwende leiders in de schijnwerpers en laat zien hoe bedrijven verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een betere wereld.

De award wordt georganiseerd door de Impact Economy Foundation in samenwerking met partners de Baak, Impact Institute en Been Management Consulting.