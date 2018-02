CEO’s moeten denken in issues om geen slachtoffer te worden van hypes

Afwachten of onderduiken? Dat is wat veel bedrijven, brancheverenigingen en beleidsmakende of uitvoerende overheidsorganisaties nog steeds doen als ze te maken krijgen met issues die raken aan hun belangen. Maar wil je als organisatie, bestuur, directeur of CEO echt impact maken, dan moet je je ogen openen voor wat er in de samenleving gebeurt. Anders word je de speelbal van hypes, loop je kans op reputatieschade en maak je niet optimaal gebruik van de kans die issues bieden. Dit stellen de zussen Mayke en Sybrig van Keep in het boek Issuedenken – Echt bazen maken impact dat op 25 januari verscheen.

Plofkip, plastic soep of vluchtelingenproblematiek

Issues zijn onderwerpen die beroeren, verbinden en om actie vragen. Door goed uitgevoerd issuebeleid kunnen organisaties beter het hoofd boven water houden als ze worden geconfronteerd met zaken als plofkip, plastic soep, ouderenzorg, milieu, Zwarte Piet of vluchtelingenproblematiek. Want dit zijn allemaal zaken die impact hebben op de burger maar ook op het bedrijfsleven. Issuedenken moet daarom een standaard aandachtspunt zijn in de Boardroom van organisaties.

De issuemakers

Mayke van Keep en Sybrig van Keep zijn sinds 2007 eigenaar van De Issuemakers, een communicatiebureau gespecialiseerd in het adviseren van profit- en non-profitorganisaties die maatschappelijke impact (willen) hebben. Ze geloven in de maakbaarheid van de samenleving en maken zich hard voor betere maatschappij. Ze helpen bedrijven en organisatie bij het aanscherpen en versterken van hun eigen rol daarbij.

Mayke van Keep, auteur Issuedenken:

“Er is nauwelijks meer een zichzelf respecterende organisatie te vinden die zich niet heeft verbonden aan een onderwerp met een maatschappelijk belang. Zoals de Nederlandse Spoorwegen lezen willen bevorderen, Unilever zich uitspreekt over duurzaamheid, Tony’s Chocolonely handelt in eerlijke cacao en Wakker Dier strijdt voor de dieren in de vleesindustrie.”

Sybrig van Keep, auteur Issuedenken:

“Nederlandse directies die nog niet in issues denken moeten wat mij betreft zo snel mogelijk aan de slag. In ons boek geven we een groot aantal tips en hebben wij een stappenplan geformuleerd. Een goed uitgevoerd issuebeleid helpt organisaties om de juiste strategische keuzes te maken.”

Bestel het boek online