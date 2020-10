Cargill heeft Europese primeur met nieuwe duurzame fabriek voor biodiesel

North Sea Port trekt opnieuw een groene investering aan. Cargill pompt ruim 125 miljoen euro in de bouw van een nieuwe fabriek op zijn vestiging in Gent. Die zal met innovatieve technologie biodiesel produceren uit afval en reststoffen. Dat is een primeur in Europa.

North Sea Port zet steeds sterker in op de kringloopeconomie en op biogebaseerde toepassingen. “De uitbreiding bij Cargill sluit naadloos aan bij onze strategie”, aldus Daan Schalck CEO van Nort Sea Port.

Primeur in Europa

Cargill produceert in Gent al biodiesel op basis van oliehoudende zaden bij dochterbedrijf Bioro. Dat krijgt het gezelschap van een gloednieuwe fabriek die een stap vooruit zet in duurzaamheid en circulariteit. Zij wordt de eerste in Europa die biodiesel kan aanmaken uit grondstoffen zoals vetzuren die afkomstig zijn van de raffinage van plantaardige olie, vloeibare reststoffen van industriële processen en zelfs vet uit rioolslib. Daarvoor zet Cargill spitstechnologie in.

De groep speelt langs die weg in op nieuwe trends en regelgeving. “De nieuwe Europese richtlijn zet de overstap naar geavanceerde biobrandstoffen uit afval- en reststoffen hoog op de agenda. Er zal steeds meer vraag zijn naar installaties die in staat zijn om complexere grondstoffen te verwerken”, zegt Roger Janson, hoofd Agricultural Supply Chain.

Groenere brandstof

Het maakt de kringloop weer wat meer rond. “De fabriek maakt gebruik van gerecycleerde producten die eerder zouden zijn weggegooid of aangewend voor laagwaardige toepassingen“, stipt Alexis Cazin, managing director van Cargill Biodiesel, aan. De nieuwe biodiesel kan worden bijgemengd in de brandstof voor vrachtwagens of schepen.

Met het project is een investering gemoeid van 150 miljoen dollar, hetzij ruim 125 miljoen euro. De nieuwe fabriek schept ook bijkomende werkgelegenheid. Het gaat om een twintigtal directe banen en een zestigtal onrechtstreekse jobs in de Gentse regio.

Over Cargill

Cargill is een veelzijdige reus in onder meer voeding en landbouwproducten, met 155.000 werknemers in 70 landen en klanten in meer dan 125 landen. Binnen North Sea Port is de groep ook aanwezig in Sas van Gent. Daar werd vorig jaar een investering van 20 miljoen euro in de uitbreiding van de zetmeelproductie aangekondigd. Cargill is ook een van de partners in North-CCU-Hub, het platform dat mee timmert aan een klimaatneutrale toekomst voor het havengebied.