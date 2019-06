Capaciteit matrasrecycling in Nederland omhoog dankzij samenwerking RetourMatras met IKEA en Renewi

RetourMatras, een Nederlandse recycler van matrassen, kondigt vandaag een investering door Ingka Investments en Renewi aan. De meerderheid van afgedankte matrassen in Nederland belandt nu nog in verbrandingsovens omdat de recyclingscapaciteit volledig is benut. Deze investering steunt RetourMatras in het uitbreiden van de recyclingscapaciteit tot meer dan een miljoen matrassen per jaar in Nederland.

RetourMatras verwerkt gebruikte matrassen in Nederland tot grondstoffen voor nieuwe producten. Meer dan 90% van de materialen worden gereed gemaakt voor hergebruik. Een zelfontwikkeld state-of-the-art automatisch proces dat matrasrecycling haalbaar maakt, stelt RetourMatras in staat om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de recyclingsdoelstellingen in Nederland.

“RetourMatras kan met deze investering nieuwe klanten, waaronder IKEA Nederland, een duurzaam alternatief gaan bieden voor de verwerking van matrassen. Bijkomend voordeel is dat onze CO 2 voetafdruk wordt verbeterd door dichter bij de bron te gaan verwerken. We zijn erg verguld dat Ingka Group en Renewi ons steunen in de groei en toekomst van RetourMatras.” zegt Nanne Fioole, directeur en mede-eigenaar van RetourMatras.

Ingka Investments is onderdeel van ’s werelds grootste franchisenemer van het IKEA Concept, de Ingka Group, waartoe ook de 12 winkels en webwinkel van IKEA Retail in Nederland behoren.

“Ingka Investments steunt de visie en missie van IKEA door te investeren in innovatieve bedrijven, daarmee steunen we onder andere de transitie naar een circulaire economie. RetourMatras biedt kansen om matrasrecycling verder op te schalen, in eerste instantie in Nederland, en mogelijk toekomstig ook in andere landen waar IKEA Retail actief is.” zegt Krister Mattsson, Managing Director van Ingka Investments.

“De productcategorie ‘matrassen’ is een van de belangrijkste voor IKEA. Deze investering maakt het mogelijk om van oude matrassen de grondstoffen weer nieuw leven te geven. Een belangrijke stap in de overgang naar massa-circulariteit. Door actief oude matrassen in te nemen en te verwerken maken we het ook voor onze klanten makkelijker om thuis duurzamer te leven.” aldus Alberic Pater, Sustainability Manager van IKEA Retail Nederland.

In april 2019 werd IKEA door de Nederlandse consument uitgeroepen tot meest duurzame retailer tijdens de jaarlijkse bekendmaking van de Sustainable Brand Index.

Renewi geeft als leidend waste-to-product-bedrijf, iedere dag nieuw leven aan gebruikte materialen. Jaarlijks wordt door Renewi ruim 14 miljoen ton afval omgezet in bruikbare materialen als papier, glas en energie.

Otto de Bont, CEO van Renewi vertelt: “Ik ben erg blij met deze samenwerking. Het sluit perfect aan op onze visie dat afval niet bestaat en onze rol als verbindende schakel in de circulaire economie. We bieden hiermee een unieke oplossing voor een duurzame en efficiënte recycling van matrassen tot nieuwe grondstoffen van hoge kwaliteit. Het is mooi om te zien dat samenwerking van partners in de keten ook concrete resultaten oplevert, op weg naar een duurzamere samenleving.”