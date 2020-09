Campagne IKEA laat zien dat duurzamer leven niet ingewikkeld hoeft te zijn

IKEA Nederland lanceert vandaag een nieuwe campagne die de beweging in gang zet naar een duurzamer leven thuis. De campagne toont bijvoorbeeld dat je met producten als het nieuwe plantaardige Zweedse balletje, een waterbesparende kraan en een vloerkleed van gerecyclede petflessen al eenvoudig en betaalbaar kan bijdragen aan een duurzamere wereld. IKEA wil hiermee laten zien dat iedereen onderdeel uitmaakt van de beweging en elk kleine stapje helpt. De campagne loopt tot eind 2020.

De commercial geeft een kettingreactie weer van duurzame producten en activiteiten – gebaseerd op de ‘Rube Goldbergmachine’. De losse onderdelen werken samen toe naar één belangrijk einddoel: een duurzamer leven thuis. Frederike den Ottelander, Country Marketing Manager IKEA Nederland: “We weten dat veel consumenten denken dat een duurzamer leven duur is – en dat zij zich afvragen of hun kleine bijdrage wel echt iets teweegbrengt. Met deze campagne laten we zien dat duurzamer leven eenvoudig kan én niet duur hoeft te zijn. Als we allemaal een stap zetten naar een duurzamer leven thuis, zetten we namelijk samen een beweging in gang naar een duurzamere wereld.”

Iedereen Slim

De campagne sluit aan bij de merkpositionering ‘Iedereen slim’, die eind 2019 werd geïntroduceerd. Deze positionering draait om hoe IKEA de Nederlandse consument helpt en inspireert om samen een slimmer, efficiënter en duurzamer thuis te creëren. Via de winkels en online kanalen helpt IKEA klanten ‘Slim voor morgen’ te zijn met praktische ideeën om thuis duurzamer te leven. Van tips over het verlengen van de levensduur van meubels tot adviezen over duurzamer eten en besparen op energie en water.

In 2030 zijn alle IKEA producten van hernieuwbare of gerecyclede materialen gemaakt. Deze producten zijn zo ontworpen dat ze na gebruik een nieuwe functie kunnen krijgen, kunnen worden gerepareerd, hergebruikt, doorverkocht of gerecycled.

Credits

Opdrachtgever: IKEA Nederland

Concept: Buutvrij for Life

Regisseur: Mick Wong

Productie maatschappij: Bonkers United

Muziek: AMP

Media: Mediacom

De nieuwe campagne is zichtbaar op TV, als online video, op social media en IKEA.nl.