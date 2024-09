Building Balance en Cirkelstad gaan samenwerken om de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen. Beide organisaties hebben als doel de bouwsector te transformeren naar een circulaire keten met minder afval, een lagere klimaatimpact en gebruik van natuurlijke grondstoffen. Door hun expertise en krachten te bundelen, zetten ze een belangrijke stap richting een duurzame en toekomstbestendige bouwsector.

In 2050 moet de Nederlandse bouweconomie volledig circulair zijn. Dat betekent dat de sector moet innoveren, ontwikkelen en samenwerken om tot een duurzaam en regeneratief systeem te komen, met als doel afval minimaliseren, de levensduur van materialen verlengen, en hergebruik en recycling stimuleren. Het gemeenschappelijk doel van Cirkelstad en Building Balance is het bevorderen en realiseren van de circulaire bouweconomie.

Samenwerking

In de samenwerking richt Cirkelstad zich op het aanjagen en verbinden van de gehele circulaire bouwketen. Dit doet zij middels haar Cirkelsteden, themacommunity’s en landelijke programma’s. Building Balance richt zich op het toepassen van biobased bouwproducten van Nederlandse bodem, waarbij de nadruk ligt op het starten, stimuleren en ondersteunen van ketens van land tot pand. Door hun expertise en aanpak te combineren, streven beide organisaties naar een omvattende en effectieve aanpak van circulair bouwen.

Bert Krikke, directeur Cirkelstad: “We krijgen veel vragen over het kunnen toepassen van biobased materialen. De kennis gaan we niet zelf ontwikkelen, want Building Balance beschikt inmiddels over een diepgaande expertise. Deze kunnen we nu ook gaan benutten in onze nationale programma’s.”

In het komende jaar zullen beide organisaties hun samenwerking verder uitdiepen en specifieke projecten ontwikkelen binnen de Cirkelsteden en de regionale ketensamenwerkingen van Building Balance. Daarnaast richten beide partijen zich gezamenlijk op het invulling geven aan de themacommunity Cirkelstad Biobased.

“We werken met veel dezelfde organisaties en mensen. Het is daarom fijn dat we samenwerken, zodat ook voor onze partners duidelijk is dat we dezelfde doelen nastreven, de ondersteuning richting partijen op elkaar afgestemd is en we dezelfde taal spreken,” aldus Emiel van Sambeek, regiomanager Building Balance.

Implementatie van ‘Het Nieuwe Normaal’

Cirkelstad en Building Balance versterken elkaar ook door kennis en expertise uit te wisselen, het combineren van netwerken, samenwerking op het gebied van onderwijs en de implementatie van ‘Het Nieuwe Normaal’. Dit is een gestandaardiseerde taal voor circulair bouwen, die zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers duidelijkheid biedt.

Cirkelstad

Als landelijke coöperatie zet Cirkelstad zich met haar 200 partners en vriendenorganisaties in voor steden zonder afval, zonder uitval. Cirkelstad verbindt partijen in de gehele bouwketen met elkaar, biedt inhoudelijke en procesmatige ondersteuning en faciliteert kennisdeling. Dit doet Cirkelstad met landelijke programma’s en projecten, en thematische en regionale community’s; de zogenoemde Cirkelsteden.

Over Building Balance

Building Balance is een non-profit organisatie die het gebruik van biogrondstoffen in de gebouwde omgeving versneld opschaalt. Samen met de ministeries van LNV, BZK, EZK en I&W voert ze de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) uit. In nauwe samenwerking met acht provincies geeft ze, aanpalend aan de NABB, uitvoering aan regionale ketenprojecten. Building Balance richt zich op het stimuleren en ondersteunen van zelfstandige regionale en landelijke ketens, met een focus op het gebruik van biobased materialen en producten in de bouw.