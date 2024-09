INretail, MODINT, EK Retail en Tuinbranche Nederland hebben samen met accountants en adviesbureau BDO hun krachten gebundeld om de non-food sector te ondersteunen bij de voorbereidingen op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De samenwerking helpt bedrijven in tien sectoren om op een pragmatische en kostenefficiënte manier te voldoen aan deze Europese verplichting voor verdere verduurzaming. De CSRD verplichting geldt voor veel bedrijven vanaf boekjaar 2025.

Passende sleutel

De vier toonaangevende brancheorganisaties zijn ervan overtuigd dat een collectieve aanpak de enig passende sleutel is naar een duurzamere non-food retail sector. De focus in de samenwerking ligt op de sectoren textiel, schoenen, sport & kampeer, gereedschappen, tuincentrum, tuinmeubelen & hout, keukens & badkamers, vloeren, meubelen & slapen en speelgoed.

Samen investeren in middelen zoals kennis, tijd en kosten zorgt voor meer synergie en efficiency en levert een betere naleving van de wetgeving op. Zo kunnen bedrijven veel beter focussen op daadwerkelijk maatschappelijke impact maken en vele duizenden euro’s besparen.

De samenwerking versterkt bovendien de positie van de sector als geheel. Het is van cruciaal belang om duurzaamheidsuitdagingen zoals CSRD gezamenlijk aan te pakken en met kennis en middelen waarde te organiseren voor ondernemingen en ook kansen voor de continuïteit van bedrijven. De sector heeft de plicht om de transitie richting duurzamere en uiteindelijk meer circulaire businessmodellen te stimuleren.

Makkelijker rapporteren met een brancheformat

De Europese CSRD verplicht 50.000 bedrijven in de EU om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en is bedoeld om meer transparantie en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te waarborgen. In de praktijk komt het erop neer dat bedrijven een gedegen ESG-strategie en solide fundament opzetten om duurzaamheid te integreren in hun business strategie én in hun dagelijkse activiteiten. Dit kost veel tijd, vraagt om hoge investeringen, is complex en neemt administratieve lasten met zich mee.

De brancheorganisaties willen individuele bedrijven juist ontzien in tijd en kosten en synergie realiseren door efficiënt samen te werken door middel van een sector aanpak. Die werkwijze heeft inmiddels een breed gedragen brancheformat opgeleverd waar 28 ondernemingen intensief aan meewerken.

Sterke basis voor bedrijven

In het samenwerkingsproject begeleiden de brancheorganisaties en BDO deze bedrijven. Gezamenlijk zijn, volgens de voorgeschreven CSRD-methodiek, de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen voor de sector bepaald en worden daarna gevalideerd door externe stakeholders. De uitkomst is het brancheformat met onder meer een set aan duurzaamheidsonderwerpen die een sterke basis vormen voor bedrijven om met relatief beperkte tijd en middelen een door de CSRD verplichte bedrijfsspecifieke duurzaamheidsstrategie op te zetten. Tijdens het zes maanden durende project dat eind dit jaar wordt afgerond, krijgen deelnemers stapsgewijs steeds meer kennis over CSRD en duurzaamheid. In de projectaanpak worden tools en voorbeelden aangereikt en ruimte gecreëerd om onderling kennis te delen. In november ontvangen de bedrijven de gevalideerde sectoranalyses. Dan hebben zij inmiddels alle kennis opgedaan voor doorvertalingen naar individuele bedrijfsniveaus.

Vervolg

Na afronding van het project eind dit jaar verwachten de brancheorganisaties dat bedrijven en de sector met de nieuwe samenwerkingen ook daarna beter ondersteund kunnen worden in hun duurzaamheidsambities en verplichtingen onder de CSRD. Ze denken dan aan mogelijkheden van projecten rond bijvoorbeeld collectieve dataverzameling, verduidelijking van sectordefinities en ondersteuning bij due diligence.