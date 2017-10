Brandbrief NS, KPN en AH: Zorgen om duurzame koers Eneco

Gisteren richtten de drie bedrijven zich in een gezamenlijke brief tot Jeroen de Haas, topman van Eneco. Daarin benadrukken ze het belang van voortzetting van de duurzame koers van Eneco, nu aandelen van het bedrijf mogelijk verkocht worden.

“Nederland loopt nog altijd achter als het gaat om het halen van de energiedoelen die we in de EU en in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken. Eneco werkt al jaren hard aan de groene ommezwaai die nodig is. Dapper in een land dat helaas nog teveel vasthoudt aan zijn fossiele verslaving.”, aldus Roger van Boxtel, CEO van NS.

Van Boxtel benadrukt dat de bedrijven niet gaan over het wel of niet verkopen van Eneco. “Voor ons is van belang om de groene koers die Eneco al jaren vaart te borgen richting de toekomst. In welke vorm Eneco ook doorgaat. Dat is niet alleen belangrijk voor ons als klant van Eneco, maar voor heel Nederland. Blijf het goede, groene voorbeeld geven.”

NS, KPN en Albert Heijn steunen Eneco om samen de energietransitie te versnellen. NS maakt als eerste treinbedrijf ter wereld 1,2 miljoen treinreizen per dag zonder CO2-uitstoot, door het gebruik van windenergie. KPN is al sinds 2015 klimaatneutraal, mede dankzij groene stroom van Eneco. Albert Heijn loopt in de retailwereld voorop op het gebied van duurzaamheid en heeft grote ambities. Eneco is daarbij een belangrijke strategische partner.