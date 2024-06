De invoering van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) vraagt van mkb-bedrijven een aanzienlijke tijdsinvestering. Om dit voor ondernemers behapbaar te maken, heeft BOVAG een unieke duurzaamheidsreportage voor mobiliteitsbedrijven ontwikkeld: het CSRD Brancheformat. Het stelt mkb-bedrijven in staat om hun duurzaamheidsrapportages efficiënt en eenvoudig op te stellen. Dit brancheformat is de eerste in zijn soort en is uniek in het Nederlandse bedrijfsleven omdat het is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van banken, verzekeraars en partijen in de mobiliteitsbranche.

Presentatie brancheformat

Op 4 juli staat het brancheformat centraal tijdens het BOVAG Duurzaamheidsevent over CSRD in het BOVAGhuis te Bunnik. Tijdens dit event bespreken we de specifieke gevolgen voor het MKB en gaan we uitgebreid in op het belang van het brancheformat. Aanwezig zijn onder meer Tjerk Opmeer, directeur Innovatie en Kennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Medy van der Laan (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken) en Geeke Feiter (Verbond van Verzekeraars).