De invoering van de Europese verplichting voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) vraagt van mkb-bedrijven een aanzienlijke tijdsinvestering. Het vandaag gelanceerde CSRD Brancheformat voor Mobiliteit van BOVAG is de eerste in zijn soort. Dit biedt mkb-bedrijven verlichting doordat ze hiermee effectief en efficiënt relevante data kunnen uitwisselen.

Vanaf rapportagejaar 2024 krijgen ondernemers te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe Europese wetgeving verplicht beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars verslag te doen over duurzaamheid. Grote niet-beursgenoteerde bedrijven zijn in 2026 aan de beurt om te rapporteren over boekjaar 2025. De impact? Een uitgebreide en gedetailleerdere rapportageplicht, waar veel werk in zit. Maar ook niet-rapportageplichtige bedrijven krijgen waarschijnlijk met CSRD te maken, omdat zij informatie aan moeten leveren aan toeleveranciers, grote afnemers, banken of verzekeraars.

Behapbaar

Om CSRD voor zowel rapportageplichtige bedrijven als voor niet-rapportageplichtige bedrijven behapbaar te maken, heeft BOVAG een uniek CSRD-instrumentarium ontwikkeld, speciaal voor mobiliteitsbedrijven. Het CSRD Brancheformat voor Mobiliteit van BOVAG stelt mkb-bedrijven in staat om effectief en efficiënt relevante data uit te wisselen. En de CSRD Rapportagetool , die al op 10 juni 2024 gelanceerd werd in het BOVAGhuis, loodst rapportageplichtige bedrijven langs alle nieuwe CSRD-elementen voor de verplichte duurzaamheidsrapportage.

Uniek

Het vandaag gepresenteerde CSRD Brancheformat voor Mobiliteit van BOVAG is de eerste in zijn soort en is uniek in het Nederlandse bedrijfsleven, omdat het specifiek bedoeld is voor één sector en gericht is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van banken, verzekeraars en andere partijen in de mobiliteitsbranche. Het grote voordeel voor mkb-ondernemers is dat ze gericht duurzaamheidsdata kunnen aan te leveren, omdat BOVAG daar met alle betrokken partijen afspraken over gemaakt heeft. En dat scheelt tijd en moeite.

Lancering

Het brancheformat werd tijdens het BOVAG Duurzaamheidsevent op 4 juli 2024 gelanceerd door Tjerk Opmeer, directeur Innovatie en Kennis bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en werd besproken door Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG, met onder meer Medy van der Laan, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken en Geeke Feiter, directeur Verbond van Verzekeraars. Naast bovengenoemde organisaties bespreekt BOVAG het CSRD-instrumentarium met veel andere organisaties binnen en buiten de branche. Zo brengt RAI Vereniging het brancheformat de komende maanden onder de aandacht van haar leden.

Handschoen opgepakt

Tjerk Opmeer: “Vanuit EZK juich ik het toe dat BOVAG als brancheorganisatie zelf de handschoen heeft opgepakt om aan deze Europese regels uitwerking te geven, zoals wij in het algemeen het toejuichen dat branches zelf initiatief nemen om de overgang naar een duurzame manier van werken voor zichzelf behapbaar te maken. BOVAG wil als brancheorganisatie koploper zijn om haar leden te helpen een duurzame, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige sector te worden.”

Omarmen

Han ten Broeke: “Verzekeraars en banken moeten volgens CSRD al gaan rapporteren over boekjaar 2024. Hiervoor kunnen álle bedrijven uitvraag krijgen. Ondernemers moeten hierop voorbereid zijn, zodat ze nu én in de toekomst toegang houden tot financiering én opdrachten. Mooi dat BOVAG daarbij kan helpen. We zijn blij dat veel partijen ons brancheformat omarmen. Samenwerking op dit gebied is cruciaal om er een succes van te maken en het ondernemers niet onnodig lastig te maken.”

