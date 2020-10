Bonduelle doet 7 beloftes voor duurzaamheid en wil B Corp worden

Bonduelle doet op de World Food Day van 16 oktober j.l., zeven beloftes voor een duurzame toekomst. Met deze beloftes zet Bonduelle zich in voor duurzame landbouw en duurzame voeding.

Onze missie is om met plantaardige voeding een betere toekomst te creëren. En dat is nodig, want onze eigen gezondheid en die van de planeet gaan achteruit. We staan voor grote uitdagingen en onze voedselconsumptie speelt daarin een grote rol. We hebben te maken met klimaatveranderingen, pandemieën en grootschalige urbanisatie. Ook moeten we in 2050 ruim 9 miljard monden voeden. Daarnaast zijn er veelvoorkomende gezondheidsproblemen door ongezonde voeding, zoals overgewicht en diabetes. Wij nemen hierin het voortouw en bieden innovatieve en relevante oplossingen om mensen gezonder te laten eten met respect voor de planeet. De natuur is immers ons kostbaarste bezit. Wij zijn toegewijd en innoveren van veld tot bord om een betere toekomst te creëren door middel van plantaardige voeding!

Hoe doen wij dit? Wij vertalen onze missie naar zeven beloftes op het gebied van duurzame landbouw en duurzame voeding. Al lange tijd zet Bonduelle zich actief in om de landbouw te verduurzamen en producten en verpakkingen te verbeteren. Wij maakten daarmee al enorme sprongen, en wij blijven ons ontwikkelen! Bonduelle gaat de komende jaren met volle focus aan de slag en belooft in 2025 aan doelstellingen te voldoen die onderliggend zijn aan de beloftes.

Om dit hard te maken, sluiten wij ons aan bij B Corp: bedrijven met de hoogste standaard op het gebied van sociale verantwoordelijkheden en het milieu, die zich continu blijven ontwikkelen. Met B Corp willen wij niet de beste ván de wereld zijn, maar de beste vóór de wereld zijn. Want als de wereld verandert, moet ook ons voedingspatroon veranderen. In ons CSR-beleid nemen wij duurzaamheid in de breedste zin van het woord op, en met deze zeven beloftes zetten wij daar kracht bij. Samen zetten wij ons in voor meer plantaardig; natuurlijk onze toekomst!

De 7 beloften: