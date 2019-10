Bol.com lanceert ‘de duurzame winkel’

Consumenten die op zoek zijn naar duurzame artikelen kunnen vanaf vandaag bij bol.com terecht in een speciale online winkel. Hierin is het breedste verantwoorde assortiment van Nederland en België bijeengebracht. Alle 6.500 artikelen zijn gelabeld met onafhankelijke duurzaamheidskeurmerken, refurbished[1] of gemaakt door sociale ondernemers, en staan op één pagina die direct vanaf de bol.com-homepage te bereiken is. De onafhankelijke keurmerken zijn gevalideerd door Milieu Centraal. Zo maakt bol.com het voor klanten makkelijker om ook online een bewuste keuze te maken. Bol.com wil het aanbod verantwoorde artikelen fors uitbreiden de komende jaren. Zo kijkt het platform naar samenwerkingen met nieuwe en bestaande leveranciers en verkooppartners om nieuw duurzamer aanbod toe te voegen.

Huub Vermeulen, algemeen directeur bol.com: “De feestdagen staan voor de deur en wij bereiden ons voor op de drukste maanden van het jaar. Samen met onze collega’s, leveranciers en verkooppartners hebben we ervoor gezorgd dat ruim voor het feestdagenseizoen het grootste verantwoorde assortiment bij bol.com is samengebracht. Met een speciale online winkel maken we het onze klanten makkelijker om bij het zoeken van een cadeau ook uit een duurzamere optie te kunnen kiezen. We realiseren ons dat 6.500 artikelen ten opzichte van ons totale assortiment een bescheiden eerste stap is. We hopen het verantwoorde assortiment de komende jaren met tienduizenden artikelen uit te kunnen breiden. In 2022 wil bol.com in elke categorie waar dat kan, van kinderkleding tot verzorgingsartikelen, een duurzaam alternatief bieden.”

Samenwerking Milieu Centraal

Bol.com maakt in de winkel voor klanten duidelijk zichtbaar welke artikelen een onafhankelijk keurmerk dragen. Deze valideren dat de artikelen duurzamer geproduceerd zijn. Hiervoor werkt bol.com samen met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De keurmerken scoren goed in de keurmerkenwijzer van Milieu Centraal, omdat ze redelijk tot hoge duurzaamheidseisen stellen aan een product en onafhankelijk gecontroleerd worden.

Kirsten Palland, Milieu Centraal: “Wij vinden het een hele positieve ontwikkeling dat een speler als bol.com zich toelegt op het toegankelijker maken van duurzamer geproduceerde artikelen. Niet elke consument is thuis in dit aanbod of is zich ervan bewust dat er ook duurzame alternatieven bestaan. Door het lanceren van de speciale winkel wordt het inzichtelijk of een artikel met respect voor mens, dier en/of milieu geproduceerd is. Milieu Centraal kan vervolgens mensen helpen om het artikel ook op een milieubewuste manier te gebruiken.”

Online zichtbaarheid duurzame artikelen

Online is het vaak nog moeilijk te achterhalen of een artikel op een eerlijke en duurzame manier is geproduceerd, terwijl in fysieke winkels certificering op de verpakking vaak wel duidelijk zichtbaar is voor consumenten. Bol.com werkt sinds vorig jaar met verschillende marktpartijen aan de komst van een digitale database waarin duurzame keurmerken en kenmerken aan artikelen worden gekoppeld, zodat webwinkels deze informatie automatisch bij hun aanbod kunnen tonen. Met enkele van de betrokken partijen is bol.com nu een eerste proef gestart om dat voor de productgroep ‘persoonlijke verzorging’ te realiseren. Dankzij deze database zal bol.com nog meer artikelen in de duurzame winkel kunnen opnemen.

Ambitie: klimaatneutraal winkelen

Het is de ambitie van bol.com om in 2025 klimaatneutraal winkelen mogelijk te maken. Dat betekent een CO2-uitstoot van 0 gram per pakket. Bol.com focust zich hierbij op de werkzaamheden waarin het zelf de verantwoordelijkheid kan nemen: dus vanaf het moment dat artikelen in het fulfilmentcenter binnenkomen tot en met de bezorging aan de voordeur van de klant, en alles daar tussenin. Tegelijkertijd wil bol.com duurzaam leven voor haar 10 miljoen klanten in Nederland en België makkelijker en toegankelijker maken. Een gevarieerd verantwoord assortiment moet hieraan bijdragen.

‘De duurzame winkel’ van bol.com is te vinden via: bol.com/duurzaamwinkelen

1] Refurbished draagt het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk van Techniek Nederland