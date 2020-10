Blooms out of the Box zorgt voor duurzame & gezonde klantrelaties

Planten als relatiecadeau zijn een duurzaam en gezond alternatief voor de vele plastic gadgets die vaak worden gegeven. Blooms out of the Box biedt dat duurzame alternatief en nog veel meer. De BloomsBox waarin de luchtzuiverende planten-mix eerst verstuurd wordt, is daarna ook meteen de plant-pot en het waterreservoir. Je hangt de plantjes heel eenvoudig in het deksel en klaar! Op de BloomsBox kun je je bedrijfsnaam, logo, slogan of eigen tekst laten graveren. Zo heb je een groen kado dat maandenlang op het kantoor van je relaties staat te schitteren. Zo wil jij toch ook in beeld zijn!

Vooral nu we met z’n allen weer (nog iets meer dan gehoopt) thuiswerken is dit het moment om je werknemers of zakelijkerelaties een hart onder de riem te steken? De BloomsBox wordt vaak gekozen door bedrijven die een duurzame en verantwoorde manier van werken belangrijk vinden. De prijs van een BloomsBox ligt op het niveau van een royale bos bloemen, maar in tegenstelling tot een bos bloemen die na ongeveer een week weer in de groene bak belandt, blijven de planten in de BloomsBox door het waterreservoir maandenlang goed.

Daarbij komt dat je op de BloomsBox je bedrijfsnaam, logo, slogan of eigen tekst kunt laten graveren. Een van de vele duurzame oplossingen, want zo wordt er geen inkt gebruikt. Met een BloomsBox verbindt je je merk langdurig aan groene vitaliteit en duurzaamheid.

En de ontvanger? Die heeft ontleent maandenlang inspiratie en plezier aan de door jou gegeven BloomsBox met luchtzuiverende planten.

Blooms out of the Box werd in 2019 opgericht door Simon Speelman en Erna Ebbinge. Het tweetal bedacht dit concept waarbij planten worden verpakt en verzonden in houten kistjes, de BloomsBox. Niet alleen komen de planten daarmee ongeschonden op hun plaats van bestemming, ook kan de BloomsBox worden gebruikt als plant-pot. De planten worden op de dag van verzending bij de kweker in de BloomsBox verpakt. Supervers dus. Jouw relatie ontvangt het cadeautje per post, schuift het deksel eraf en haalt de planten eruit. De waterdichte BloomsBox kan vervolgens worden gevuld met water. Nadat de deksel met daarin enkele gaten weer op het kistje is geschoven, kunnen de planten in het deksel worden gehangen. “De BloomsBox kan daarna drie tot vijf weken lang staan zonder dat verdere verzorging van de planten nodig is”, aldus Erna.

“Een duurzaam concept dus dat goed aansluit bij de wensen van bedrijven die op zoek zijn naar duurzame relatiegeschenken,” geeft Erna aan. Tot de klantenkring van Blooms out of the Box behoren voornamelijk klanten uit Nederland die een duurzaam inkoopbeleid nastreven. Maar inmiddels weten ook bedrijven uit België, Frankrijk en Duitsland het bedrijf te vinden. Grote namen zoals o.a. GASLICHT.COM, INHOLLAND en ASR-Hypotheken, maar ook (semi)-overheidsorganisaties zoals ProRail en de gemeente Amsterdam mag Blooms out of the Box inmiddels tot haar klantenkring rekenen.

Daarbij ambiëren Simon en Erna zelf ook zo duurzaam mogelijk te ondernemen. “Uit persoonlijke overtuiging willen wij dat onze impact op de natuur nul procent is. Planten zuiveren de lucht van schadelijke stoffen en zetten CO2 om in zuurstof.” De luchtzuiverende planten in de BloomsBox zorgen voor 10-20% CO2-reductie, afbraak van onprettige luchtjes en een betere luchtvochtigheid. Uit onderzoek blijkt dat groene planten het geluksgevoel en de concentratie verhogen en creativiteit bevorderen. “We hebben bewust gekozen de focus te leggen op een mix van sterk luchtzuiverende varens. Al het papier dat we gebruiken is gemaakt van landbouwafval, waardoor het een 47 procent lagere milieu-impact heeft dan `gewoon` FSC papier. De BloomsBox zelf is van FSC-gecertificeerd dennenhout gemaakt.”

Een BloomsBox met een gepersonaliseerd logo kunnen we al vanaf 10 stuks voor je maken.

Op www.BloomsoutoftheBox.nl heb je de mogelijkheid om zelf even te proberen hoe jouw BloomsBox eruit zou kunnen zien. Upload je logo en zie direct online het resultaat.